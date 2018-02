Ligue1, svelati gli stipendi: a Neymar più di 3 milioni al mese

6 febbraio 2018

Le cifre già circolavano ed erano spaventose. Ora l'Equipe le ha messe tutte in fila, pubblicando gli ingaggi di tutti i giocatori della Ligue1. Ovviamente il più pagato è il brasiliano Neymar, il cui ingaggio è di 3 milioni e 67 mila euro al mese, al lordo delle ritenute . Il Psg, d'altronde, fa la parte del leone in questa graduatoria: nei primi 13 calciatori più pagati ce n'è solo uno che non milita nella squadra della capitale. Si tratta di Radamel Falcao del Monaco.

In Francia il prelievo fiscale è pari al 44,05%, ciò significa che i 3.067.000 lordi che Neymar incassa ogni mese si trasformano in uno stipendio netto pari a 1 milione e 715mila euro mensili (20,5 milioni netti all'anno, 36 milioni lordi). Viene da fare il solito giochetto: Neymar prende uno stipendio netto da 57mila euro al giorno, da 2.383 all'ora, 40 euro al minuto.



Subito dietro al brasiliano, sul podio dei più pagati in Francia, ci sono i suoi compagni di reparto Cavani e Mbappé, che percepiscono circa 1,5 milioni di euro lordi al mese (18 milioni lordi a stagione). Ma la lista dei paperoni del Psg è lunga, se è vero che occupano tutti i primi posti, eccezion fatta per Radamel Falcao del Monaco (9 milioni lordi a stagione, 750mila al mese). In questa classifica spicca l'ottavo posto di Javier Pastore, che in parte spiega (in realtà i dirigenti nerazzurri avevano già l'accordo col giocatore) le difficoltà del Flaco a trasferirsi in Italia: l'argentino guadagna 770mila euro lordi al mese.



Nella top 30, oltre a Thiago Motta, compare anche Mario Balotelli al sedicesimo posto: a Nizza prende 450mila euro lordi al mese.