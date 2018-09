Ligue1, Psg in rimonta: 4-1 al Reims al Parco dei Principi

26/09/2018

PSG-REIMS 4-1

Non c’è storia al Parco dei Principi, ma per pochi minuti i tifosi del Reims hanno potuto sognare l’impresa sul campo del Psg. L’inizio della partita per Buffon è da incubo, con Chavalerin che al 2’ trova il vantaggio immediato per gli ospiti: una palla rubata a Verratti innesca la ripartenza conclusa dal centrocampista con un tiro dal limite che si insacca alle spalle dell’ex Juve. La gioia però dura pochissimo: già al 5’ Cavani ristabilisce l’equilibrio con un destro che non lascia scampo a Mendy. L’assedio è inarrestabile, ma il Reims capitola solo dal dischetto: è ancora Cavani decisivo quando viene atterrato in area, dagli undici metri si presenta Neymar che insacca completando la rimonta. Il Matador non si ferma e al 44’ approfitta di un’uscita sbagliata del portiere per concludere facilmente con il sinistro. Il tris del Psg spegne le speranze ospiti, che al ritorno dagli spogliatoi sembrano arrendersi quando su un tocco da distanza ravvicinata di Meunier al 55’ crollano incassando il poker. Con il risultato oramai in cassaforte però la partita cambia e il Reims alza il baricentro provando a regalare ancora una gioia ai propri tifosi. Il risultato però non cambia più: il Psg passa 4-1.



MARSIGLIA-STRASBURGO 3-2

Quarta partita in dieci giorni per il Marsiglia, che al Velodrome cerca il riscatto dopo le sconfitte arrivate con Lione ed Eintracht tra campionato ed Europa League. La squadra di Garcia contro lo Strasburgo fa la partita, ma a sorpresa a sbloccare il risultato è Lala al 27’: l’esterno è il terminale offensivo di un contropiede perfetto e al primo tiro in porta lo Strasburgo passa in vantaggio. Il Marsiglia però c’è e riprende la manovra: al 41’, su un fallo in area ai danni di Thauvin, Payet firma il pari, al 44’ Sanson trova la traiettoria vincente da fuori area e il gol che vale il sorpasso. Il resto del match è tutto nel finale, quando Da Costa all’89’ fa sognare lo Strasburgo, ma in pieno recupero arriva il guizzo di Germain (91’) che scaccia i fantasmi al Velodrome e vale il 3-2 finale.



DIJON-LIONE 0-3

Le due vittorie in quattro giorni contro Manchester City e Marsiglia fanno sognare il Lione, che arriva con il vento in poppa alla sfida sul campo del Dijon spentosi dopo un avvio di stagione convincente. Dopo lo studio iniziale la partita diventa a senso unico: la squadra di Genesio preme con il piede sull’acceleratore fino al gol del vantaggio siglato da Dembelè al 16’ con un destro in corsa. L’attaccante ha solo il tempo di esultare e tornare a centrocampo prima di trovarsi sui piedi il gol del raddoppio: al 19’ un rimpallo premia ancora Dembelè che conclude a colpo sicuro in sforbiciata stordendo il Dijon con una doppietta lampo. I padroni di casa non ci sono e al 35’ un cross di Rafael trova la testa di Terrier in area per il tris. Neanche il rosso a Tousart nella ripresa complica i piani del Lione. Nel finale il secondo giallo a Loiodice ristabilisce la parità numerica in una partita oramai già decisa nel primo tempo.



BORDEAUX-LILLE 1-0

Il Lille vuole confermare il secondo posto in classifica, il Bordeaux va a caccia di conferme dimostrando di aver superato il momento difficile di inizio stagione. La fase iniziale del match è unicamente di marca ospite, ma al primo affondo i padroni di casa passano: al 7’ Kamano approfitta di un’incomprensione tra portiere e difensore e insacca. Il Lille resta in dieci nel finale per il rosso a Soumaoro e si ferma dopo due vittorie di fila.



AMIENS-RENNES 2-1

Con una sola vittoria in campionato, e reduce da due sconfitte di fila, l’Amiens cerca il riscatto in casa contro il Rennes. La partita si infiamma nella ripresa: Gnahorè al 51’ e Gouano al 66’ portano i padroni di casa sul doppio vantaggio. Il Rennes in dieci per il rosso a Gelin può solo accorciare le distanze con Grenier all’81’.



CAEN-MONTPELLIER 2-2

Un Caen in difficoltà prova a fare la voce grossa contro il Montpellier, che arriva alla sfida in serie positiva da cinque turni. Al 10’ i padroni di casa passano con mancino dal limite di Khaoui su una corta respinta della difesa ospite. Il Montpellier prova a replicare immediatamente, ma il pari arriva solo al 37’ quando Delort si fa trovare appostato sulla linea di porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le Tallec firma il sorpasso al 51’, ma un gol di Bammou al 63’ e il rosso a Hilton nel finale costringono il Montpellier al pari.



NIMES-GUINGAMP 0-0

Il Guingamp ancora a zero punti in classifica fa visita a un Nimes a secco di vittorie da quattro turni. Gli ospiti spingono con insistenza senza riuscire a superare Bernardoni. Il Nimes domina solo a cavallo tra i due tempi, ma pecca di imprecisione negli ultimi metri. Il Guingamp si sblocca alla settima giornata.