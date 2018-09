Ligue1: Marsiglia ko a Lille, il Montpellier vince il derby col Nimes

30/09/2018

LILLE-MARSIGLIA 3-0

Si respira aria di altra classifica a Lille per la sfida contro il Marsiglia. I padroni di casa devono riscattare la sconfitta contro il Bordeaux, ma contro c’è la formazione di Garcia reduce da tre vittorie nelle ultime quattro di campionato. Nel primo tempo la partita sembra bloccata, gli spazi per le punte sono pochi e le occasioni arrivano quasi unicamente dagli inserimenti: Pepè per il Lille e Thauvin per il Marsiglia creano le chances migliori vedendosi però respingere le conclusioni. Ocampos prova ad aprire le danze nella ripresa chiamando ancora in causa Maignan, ma a sbloccare il risultato è un’uscita sbagliata di Mandanda che stende Pepè in area: è lo stesso esterno che si presenta dal dischetto al 65’ portando in vantaggio il Lille. Garcia prova a giocarsi le carte Payet e Mitroglou, ma la reazione del Marsiglia non arriva. Nel finale il Lille alza il baricentro e ancora Pepè viene atterrato in area, questa volta da Luiz Gustavo: dagli undici metri si presente Bamba che all’86’ firma il raddoppio. Il Marsiglia non c’è più e Bambà all’89’ ne approfitta per calare il tris da distanza ravvicinata su assist di Ballo-Toure. Il Lille è secondo a 16 punti in classifica, alle spalle del Psg in fuga a quota 24.



RENNES-TOLOSA 1-1

Sembrava poter essere il giorno di Niang. L’ex attaccante del Torino entra al 25’ al posto dell’infortunato Ismaila Sarr, gioca bene creandosi qualche buona occasione e poi realizza, al 70’, il calcio di rigore del gol del vantaggio, che legittima un predominio piuttosto netto da parte del Rennes. Agevolato dalla superiorità numerica dal 43’ del primo tempo, per la follia di Iseka Leya, che, ammonito, protesta troppo con l’arbitro e lascia il Tolosa in dieci. Ma gli ospiti reagiscono nel momento più difficile e Todibo, all’88’, trova a sorpresa il pari. Punto prezioso che vale quota 12 e la settima posizione, il Rennes rimane in quintultima posizione a quota 8.



MONTPELLIER-NIMES 3-0

Vittoria netta del Montpellier, nel giorno del ritorno del derby della Linguadoca in Ligue1 dopo 25 anni, che grazie a questi tre punti raggiunge il Saint-Etienne a quota 15. Le tre reti portano la firma di Oyongo (28’), del rigore di Delort concesso tramite Var al nono minuto di recupero del primo tempo (recupero extra large anche per numerosi infortuni) e di Laborde (78’). Il Nimes lotta nella prima frazione, ma deve arrendersi. Neopromossa in calo dopo l’inizio sprint e sconfitta dopo tre pari consecutivi. Il risultato però passa in secondo piano, e rischia di venire sovvertito, dopo che una barriera dello stadio è crollata causando l’interruzione momentanea del match e aprendo all’invasione di campo dei tifosi placata solo dall’intervento della polizia antisommossa.