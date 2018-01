Ligue 1: tris Marsiglia, Monaco a reti inviolate col Montpellier

13 gennaio 2018

È il Marsiglia ad aprire questo sabato e batte il Rennes col risultato di 3-0. Vittoria importante in trasferta macchiata dal rigore sbagliato da Thauvin. Primo tempo equilibrato, invece, tra Montpellier e Monaco. Il primo tentativo del match è di Ruber Aguilar che prova il destro ma la palla schizza fuori. Risponde Keita di testa da centro area ma anche il giocatore del Monaco non trova la porta. I padroni di casa spingono con Ikone che tenta il tiro di sinistro, para tutto Subasic e salva il risultato. Termina a reti inviolate il primo tempo tra le due formazioni. Nella ripresa il Montpellier parte aggressivo, Hilton trova il suggerimento per Facundo Piriz che ci mette la testa ma è ancora fuori misura. Al 52’ Lecomte para sotto la traversa il tiro insidioso di Jorge. La squadra di Michel Der Zakarian non resta a guardare e al 56’ Jonathan Ikone vede la porta, calcia di sinistro ma la traiettoria è di poco fuori. Le due squadre collezionano calci d’angolo e spezzano il gioco in una gara che si avvia verso il pareggio. All’82’ Poiriz resta a terra per infortunio, costretto al cambio al suo posto entra Paul Lasne. Nessun colpo di scena sul finale ed il Monaco raccoglie solo un punto col Montpellier. Punto importante, invece, per il Metz in casa del Dijon, alla rete di Tavares al primo minuto di gioco, risponde all’89’ Roux, 1-1. Il Bordeaux vince il duello sia in campo che in classifica col Troyes grazie al gol di Gaetan Laborde (15’) e pratica chiusa nel primo tempo (1-0). Il Lille batte a domicilio il Caen 1-0, rete di Nicola Pepe (43’). Il Nizza vince con l’Amiens 1-0, rete di Pierre Lees-Melau.