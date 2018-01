Ligue 1, tra Marsiglia e Monaco finisce in parità

28 gennaio 2018

MARSIGLIA - MONACO 2-2

Al Vélodrome arriva rapidamente la notizia della sconfitta del Lione e la gara tra Marsiglia e Monaco può valere il secondo posto in classifica. Nonostante la posta in palio sia importante le due squadre saltano la fase di studio e arrivano subito le grandi emozioni: dopo 7 minuti hanno già segnato entrambe. Apre al 4’ il Monaco con Keita, bravo ad approfittare di un’indecisione della retroguardia del Marsiglia e spietato nel trafiggere Mandanda con un violento diagonale. Pareggia i conti Rami che avvia l’azione dalla difesa e la chiude mettendo in rete in mischia un pallone che i difensori monegaschi non riescono ad allontanare. A inizio ripresa il Marsiglia completa la rimonta. E’ il minuto 47’ quando Payet batte una delle sue solite punizioni velenose dalla trequarti e Germain mette la testa per il 2-1 degli uomini di Rudi Garcia. Anche questa volta però, non ci vuole molto per ristabilire l’equilibrio. Servono solo 4 minuti al Monaco per fare il 2-2 definitivo con Fabinho. Il centrocampista si inserisce alla perfezione tra le linee del Marsiglia e beffa ancora l’incolpevole Mandanda. Nel finale i padroni di casa si lanciano all’attacco alla ricerca del gol della vittoria, ma il risultato non cambia più.



BORDEAUX - LIONE 3-1

Rallenta la corsa il Lione che dopo sette risultati utili consecutivi perde a Bordeaux e scivola a -11 dalla capolista Paris Saint Germain. Succede tutto in un primo tempo in cui gli ospiti provano a fare la partita, ma i padroni di casa sono micidiali in ripartenza. E’ proprio grazie a un contropiede che arriva il primo gol del Bordeaux: al 22’ Malcom fa tutto il campo palla al piede e serve Meite al limite dell’area di rigore. Il centrocampista pensa per un attimo al tiro, ma poi preferisce il passaggio per un solissimo De Preville che deve solo insaccare. Passano cinque minuti e arriva anche il raddoppio. Al 27 è ancora lo scatenato Malcom a prendersi la scena conquistando e realizzando il rigore del 2-0. Dagli undici metri arriva anche la rete di Laborde che in pieno recupero chiude definitivamente una partita solo momentaneamente riaperta dal 2-1 di Marcelo al 44’. Nella ripresa infatti, il Lione non riesce a rientrare nonostante l’espulsione (doppia ammonizione) di Otavio al 76’ che ha costretto il Bordeaux a difendersi gli ultimi minuti in inferiorità numerica.



LILLA - STRASBURGO 2-1

Vittoria in zona Cesarini per il Lilla che stende lo Strasburgo e conquista punti fondamentali in chiave salvezza. Con questo successo l’undici di Galtier riesce in un sol colpo a scavalcare Troyes e Tolosa e raggiunge a quota 25 Angers e Amiens. Per lo Strasburgo si tratta invece della quarta sconfitta nelle ultime cinque partite: da inizio gennaio la squadra di Laurey vive un momento di forma non esaltante dopo un 2017 da incorniciare. Al Pierre-Mauroy succede poco per 75’, poi la partita si ravviva all’improvviso. Passa in vantaggio il Lilla al 76’ con El Ghazi, ma dopo soli due minuti Saadi rimette le cose a posto. La rete che decide l’incontro porta la firma del difensore centrale Edgar Ie che al 91’ batte Kamara e fissa il risultato sul 2-1 finale.