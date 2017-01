Ligue 1: tonfo Lione, Lille corsaro

28 gennaio 2017

L'attesa era per Memphis Depay, al debutto assoluto con la maglia del Lione al Parc OL, e invece la scena la ruba un ex come Yassine Benzia. L'attaccante di origini algerine, cresciuto nelle giovanili del Lione con cui ha debuttato da professionista, è il trascinatore del Lille che vince in trasferta per 2-1 e torna al successo dopo un digiuno di quattro partite. Al 38' Benzia firma l'1-0 con un destro da fuori area deviata in maniera decisiva dall'ex romanista Yanga-Mbiwa. Nella ripresa la partita si accende nel finale: all'80' il Lille si porta sul 2-0 ancora con Benzia su calcio di rigore, poi all'89' il Lione accorcia con Lacazette sempre dal dischetto ma non basta per riaprire i giochi. Con questo risultato il Lille sale a 26 punti e si porta a +5 sul Metz terz'ultimo mentre il Lione resta fermo al quarto posto a 37 punti.