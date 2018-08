Ligue 1, Thierry Henry verso la panchina del Bordeaux

22/08/2018

Il Bordeaux si prepara alla trasferta in casa dei belgi del Gent per l'andata dei playoff di Europa League accompagnato dalle voci sull'arrivo in panchina di Thierry Henry. Secondo Rmc Sport, il francese ha accettato di prendere il posto di Poyet. L'accelerata su Henry arriva nelle ore in cui la squadra si trova in Belgio; da due anni, Henry è assistente allenatore dei Diavoli Rossi dove percepisce uno stipendio di 8 mila euro al mese che devolve interamente in beneficenza.