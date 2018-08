Ligue 1, terza giornata: Monaco ko, solo pari per il Marsiglia

26/08/2018

Molte sorprese nei match domenicali di Ligue 1 . Il Monaco va ko a Bordeaux per 2-1, Pietro Pellegri segna (63') ma non basta per rispondere alla doppietta di Kamano (48' e 92'). Il Marsiglia va sotto di due reti nel primo tempo con il Rennes (38' Borigeaud, 45' Sarr), nella ripresa Ocampos (54') e l'autorete di Bensebaini (72') servono solo per il pari. Entrambe a -5 dal Psg, nella terza gara 3-0 Lille sul Guingamp.

La domenica calcistica in Francia sancisce già il netto ritardo di Marsiglia e Monaco dal Psg. Nel posticipo delle 21, la squadra di Rudi Garcia, che attende Strootman, dopo la sconfitta nel derby con il Nimes di domenica scorsa inizia malissimo anche al Velodrome contro il Rennes. Borigeaud su rigore al 38’ e Sarr (obiettivo di mercato della Juventus) al 45’ su erroraccio del portiere Pelè mandano al riposo sul doppio vantaggio gli ospiti. Nella ripresa, reazione dei padroni di casa: accorcia l’ex milanista Ocampos al 54’ in mischia, la clamorosa autorete di Bensebaini di testa al 72’ fissa il 2-2.



Garcia già a -5 dal Psg, così come il Monaco, che dopo il pari con il Lille, nel pomeriggio alle 17 fa peggio contro il Bordeaux, uscendo sconfitto per 2-1 dall’Atlantique. Kamano apre su rigore per i padroni di casa al 48’, pareggia l’ex Genoa Pietro Pellegri al 63’ andando a rubare palla a un difensore in disimpegno e insaccando di pura voglia. Il finale però è ancora tutto dei Girondis: Benaglio para un rigore all’86’, ma non può nulla sul gran destro a giro di Kamano al 92’. Nella gara delle 15, vittoria netta per il Lille per 3-0 sul Guingamp. Segnano Xeka (7’) e due volte Bamba (10’, 73’), il Lille vola a quota 7 in alta classifica.