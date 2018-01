Ligue 1, stop all'arbitro che ha fatto lo sgambetto a un giocatore in Nantes-Psg: sospeso a tempo indeterminato

15 gennaio 2018

Tony Chapron, l'arbitro che ieri sera durante l'incontro di Ligue 1 tra Nantes e Paris Saint- Germain ha sgambettato il giocatore Diego Carlos - comminandogli successivamente la seconda ammonizione ed estraendo il cartellino rosso - è stato sospeso a tempo indeterminato dalla Direzione arbitrale francese. Il direttore di gara, la cui incredibile reazione è diventata virale sui social network, non ha commentato il suo intervento ma ha inviato alle autorità arbitrali un complemento di rapporto nel quale riconosce - dopo aver rivisto le immagini - un "errore di valutazione" nell'estrarre il cartellino giallo. Sul caso di Diego Carlos si pronuncerà ora la Disciplinare.



LE SCUSE DI CHAPRON: "GESTO MALDESTRO E INAPPROPRIATO"

Insieme alla sanzione sono arirvate anche le scuse. Con un comunicato diffuso attraverso l'AFP, Chapron si è scusato infatti con il giocatore Diego Carlos per il suo "gesto maldestro e inappropriato". Il direttore di gara ha poi spiegato così la sua assurda reazione: "Nel corso della partitaono stato urtato da Diego Carlos. In occasione dello scontro, ho sentito un forte dolore su una recente ferita. In un riflesso sbagliato, ho teso la gamba verso il giocatore". Da parte sua, il Nantes sta preparando la documentazione per chiedere l'annullamento dell'espulsione del giocatore.