Ligue 1, solo pari per il Lione contro l'Angers

14 gennaio 2018

Nella 20ª giornata di Ligue 1 rallenta il Lione contro un Angers in piena lotta salvezza. A sorpresa sono gli ospiti a passare in vantaggio con un rigore trasformato da Ekambi al 14'. Il Lione attacca a testa bassa ma trova il gol del pari solo al 47' grazie a un guizzo di Fekir . Nonostante l'Angers giochi in dieci uomini nei minuti finali per l'espulsione di Tait il risultato non cambia più: finisce 1-1.

LIONE-ANGERS 1-1

Il Lione è chiamato a vincere per rispondere al tris con cui il Marsiglia ieri ha liquidato il Rennes agganciando il terzo posto. L'Angers però si rivela un avversario più ostico del previsto nonostante il pallino del gioco resti quasi costantemente nelle mani della squadra di Bruno Genesio. Le prime due occasioni della gara sono di marca ospite: Tait cerca la traiettoria impossibile da posizione angolata trovando la risposta di Lopes, poi Morel atterra Fulgini in piena area di rigore e l'arbitro non può che indicare il dischetto. Dagli undici metri Ekambi non sbaglia e al 14' l'Angers a sorpresa passa in vantaggio. La risposta del Lione è in due conclusioni di Maolida e Fekir che non riescono a superare il muro alzato dalla retroguardia ospite. Alla mezz'ora l'Angers va vicino anche al raddoppio quando Tait in contropiede serve Ekambi, la conclusione da fuori area però sorvola di poco la traversa della porta difesa da Lopes. Un impreciso colpo di testa dall'interno dell'area piccola di Cornet è il massimo sforzo del Lione, che produce gioco per tutta la prima frazione senza riuscire a trovare il varco per la zampata decisiva.



Nella ripresa però la musica cambia da subito e il pari arriva al primo affondo: Fekir libera il mancino con un rasoterra sul secondo palo riportando il risultato in equilibrio al 47'. La pressione del Lione aumenta, ma l'Angers dopo la distrazione iniziale chiude bene i varchi concedendo pochissimo alla formazione di Genesio. Marçal ci prova dalla distanza senza impensierire Butelle, poi è Aouar a chiamare in causa il numero uno ospite con un colpo di testa troppo centrale. Nei minuti finali l'espulsione di Tait regala una speranza in più al Lione, prova ad approfittarne subito Gouiri con un sinistro secco che trova Butelle pronto a chiudere lo specchio. Il forcing della squadra di Genesio è ancora improduttivo e il Lione deve accontentarsi di un punto che regala il secondo posto a pari punti con il Monaco.