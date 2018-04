Ligue 1, rimonta da infarto per il Monaco: Lione al tappeto

4 febbraio 2018

Un grande match tra due big di questo campionato: Monaco-Lione, una sfida che vale la Champions League. Prima convocazione per Pietro Pellegri, arrivato dal Genoa in forza alla squadra di Jardim. Ritmi decisamente alti tra le due formazioni che creano subito azioni pericolose. È il Lione ad avere la meglio e trovare il gol del vantaggio con un tiro di Mariano Diaz al 12’, la traiettoria non sembra insidiosa ma sorprende Subasic che nel distendersi colpisce il palo con il corpo e resta a terra. Non ce la fa il numero uno del Monaco, Jardim è costretto al primo cambio: dentro Sy al 15’. Il Monaco prova a spingere ma il Lione fa buona guardia e non ha nessuna intenzione di alzare i ritmi. Vola la squadra di Génésio con un’azione da manuale e arriva anche il secondo gol: servito in velocità Bertrand Traoré mette a segno il 2-0 per il Lione. La risposta del Monaco arriva dall’ex Lazio Keita: di potenza calcia verso Anthony Lopes che la sfiora, la sfera colpisce il palo interno e poi gonfia la rete al 31’. La squadra di Jardim accorcia le distanze: 2-1 il risultato. Su calcio di punizione del Monaco c’è la mischia in area, intervento irregolare di Mendy, giallo per lui e calcio di rigore. Dal dischetto ci va Falcao, Anthony Lopes respinge ma non trattiene il pallone, il capitano è sulla traiettoria e questa volta non sbaglia. Ristabiliti i conti.



Ingenuità Keita: fallo duro su Mendy, secondo giallo per lui e rosso, l’attaccante lascia la squadra in 10 uomini con tutto un secondo tempo ancora da giocare. Il Monaco crea comunque giocate pericolose nella ripresa, Falcao trova anche lo spazio per il tiro, ma viene contrastato da Mendy e resta a terra: infortunio per lui e al suo posto entra Jovetic. Rimonta incredibile del Monaco che nonostante l’uomo in meno ribalta il risultato: ci pensa Rony Lopes che trova il varco perfetto e il gol sul finale (88’): 3-2 per i padroni di casa. Spettacolo Monaco: in 10 uomini conquista la vittoria che vale il terzo posto in classifica.



Non è bastata, invece, una doppietta di Bammou al Nantes di Claudio Ranieri per evitare il ko in casa del Caen per 3-2. Decisiva per i padroni di casa una doppietta di Da Silva. Nell'altra partita del pomeriggio successo esterno del Guingamp per 1-0 a Rennes, decisiva la rete al 91' di N'Gbakoto.