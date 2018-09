Ligue 1: Psg travolgente, il Nizza vince senza Balotelli

14/09/2018

Le occasioni sbagliate in avvio dal Saint Etienne non spaventano il Psg nella quinta giornata di Ligue1 : Draxler (22’), Cavani (51’), Di Maria (76’) e Diaby (84’) firmano il 4-0 finale e fanno volare la squadra di Tuchel a punteggio pieno. Solo panchina per Buffon . Il Nizza, senza Balotelli, trova in rimonta la seconda vittoria consecutiva: Sarr (58’) porta avanti il Rennes , poi Saint-Maximin (79') e Lees-Melou (89') fanno esplodere l'Allianz Riviera.

PSG-ST. ETIENNE 4-0



Il Psg arriva alla sfida contro il Saint Etienne a punteggio pieno: al Parco dei Principi però la sfida non è delle più semplici contro un’avversaria ancora imbattuta in campionato in virtù di una vittoria e tre pari consecutivi. Buffon siede in panchina, in campo scende Areola e il primo tempo per il portiere sembra raccontare l’inizio di una serataccia: gli ospiti provano a sorprendere il Psg, che in avvio dimostra di avere la testa già alla sfida di Champions League contro il Liverpool, e sfiorano la rete con Diony, Perrin e M’Vila, che in pochi minuti si divorano il possibile gol del vantaggio spedendo a lato da buona posizione. La squadra di Tuchel è invece incredibilmente cinica e al primo vero affondo passa: Verratti lancia Draxler in contropiede, controllo e tiro di testa scavalcando Ruffier per l’1-0 al 22’. Trovato il vantaggio il Psg non accelera più, ma il Saint Etienne non riesce più a rendersi pericoloso. A inizio ripresa ci pensa Cavani a chiudere i conti: al 51’ il Matador si procura e calcia il rigore che mette i padroni di casa al sicuro sul 2-0. Di Maria sfiora il tris mandando di poco al lato, poi lo trova al 76’ con una conclusione violenta di sinistro su imbeccata di Diaby. Nel finale è lo stesso ex Crotone, da poco entrato in campo, che con il mancino chiude i conti sul 4-0 all’84’. L’assenza di Neymar non pesa sull’attacco del Psg, che con quattro reti stende un Saint Etienne capace di durare solo un tempo.

NIZZA-RENNES 2-1

Il tecnico Vieira, senza Balotelli fermo per un infortunio alla coscia, schiera una difesa a tre e una mediana a cinque con sugli esterni Jallet e Coly. Coppia d'attacco formata da Saint-Maximin e Maolida. Dall'altra parte il Rennes di Lamouchi lancia Siebatcheu unica punta, supportato dagli esterni Del Castillo e Bourigeaud. Il primo tempo non regala grandi emozioni, se non al 20' quando gli ospiti sprecano la più clamorosa delle occasioni. Ingenuità di Tameze che vale un calcio di rigore per il Rennes, dal dischetto si presenta Bourigeaud, ma Benitez intuisce la conclusione, seppur angolata, e salva i suoi. Il primo tempo non fa registrare altre emozioni. Nel secondo tempo, però, ecco che il Rennes trova la rete del vantaggio al 58' con Del Castillo, che dalla sinistra si accentra e con il destro conclude (tiro deviato dalla schiena del difensore Sarr) alle spalle di Benitez: 0-1 e Nizza sotto. Al 67' i padroni di casa sfiorano il pareggio con Maolida, che si inserisce centralmente, supera anche il portiere Koubek, ma da posizione defilata, con il destro, colpisce soltanto il palo. Al 70' grande penetrazione di Atal, che fa impazzire la difesa del Rennes costringendo Bansebaini al fallo. L'arbitro indica prima il dischetto del rigore, ma poi con l'ausilio del Var torna sui suoi passi e toglie il penalty. Ammonizione per Atal reo di una simulazione e si va avanti. Al 79' ecco arrivare il pareggio del Nizza: cross dalla sinistra e un rimpallo fa carambolare la palla sul destro di Saint-Maximin, che chiude da centro area e la piazza sul primo palo per l'1-1. Rimonta completata al minuto 89, quando Pierre Lees-Melou raccoglie un suggerimento poco fuori l'area di rigore, si coordina e piazza un piattone destro sotto l'incrocio dei pali più lontano facendo esplodere di gioia l'Allianz Riviera. Triplice fischio e seconda vittoria in fila per il Nizza, che risale in classifica e tocca quota 7 punti raggiungendo proprio il Rennes.