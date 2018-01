Ligue 1, Psg travolgente: 4-0 e show con il Montpellier

27 gennaio 2018

I parigini impiegano solo 11’ per trovare il varco giusto tra le maglie della difesa del Montpellier (miglior difesa della Ligue 1 dopo ventidue giornate con 15 gol al passivo). Azione avviata da Thiago Silva e rifinita da Neymar, poi è Rabiot a servire Cavani che da due passi non sbaglia. 1-0 Paris e gol numero 157 sotto la Torre Eiffel per l’uruguaiano che corre verso la curva a raccogliere l’abbraccio dei suoi tifosi. Psg in totale dominio del match con Cavani che al 21’ accarezza l’idea del raddoppio (anticipo provvidenziale di Mendes). Si fa notare anche Draxler, tra i più attivi della giovanissima mediana dei parigini completata da Lo Celso e Rabiot. È proprio da una conclusione del centrocampista tedesco, intercettata dal braccio di Mendes, che nasce il raddoppio del Psg. Sul dischetto si presenta Neymar che spiazza Lecomte (40’) con il brasiliano che mette la firma a ridosso dell’intervallo. Per il Montpellier un solo tiro verso la porta nei primi quarantacinque minuti con Sambia, a testimonianza di tutti i limiti offensivi della squadra guidata in panchina da Michel Der Zakarian.



Ad inizio ripresa succede poco o nulla con il Paris che continua a tenere il possesso (70%) e gli ospiti che provano ad impensierire - anche se in maniera confusa - la retroguardia dei padroni di casa che sostituiscono Thiago Silva con Marquinhos durante l’intervallo. C’è posto anche per Javier Pastore (66’), oggetto dei desideri dell’Inter, che a metà frazione prende il posto di un positivissimo Draxler. Il tris arriva con Di Maria che conclude con un sinistro chirurgico al termine di una bella azione corale dei parigini ispirata proprio dal Flaco (70’). È solo una decisione dubbia del direttore di gara a rinviare di qualche minuto la gioia di Neymar, che cala il poker all’82 appoggiando in rete un assist al bacio di Cavani.