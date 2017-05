Ligue 1: PSG scatenato, pokerissimo al Bastia

6 maggio 2017

Reazione d'orgoglio del Psg, che si mette alle spalle la cocente sconfitta di Nizza, praticamente decisiva nella corsa al titolo del Monaco, e travolge 5-0 al Parco dei Principi il Bastia, ultimo in classifica e in settimana costretto a insaccare la sconfitta a tavolino nel famoso match casalingo interrotto con il Lione per problemi di ordine pubblico. La squadra di Emery impiega 32 minuti per sbloccare il risultato e poi fa 1-0 con Lucas che insacca a porta vuota su assist di Matuidi. Passano pochi minuti e al 35' arriva il 2-0 firmato da Verratti con uno splendido destro da fuori area che manda la sfera sotto la traversa.



Nella ripresa c'è poca storia e Emery ne approfitta per mandare in campo i talenti Guedes e Lo Celso. Al 76' proprio il portoghese ex Benfica è molto generoso nello scaricare per Cavani che segna a porta vuota poi, dopo che al 78' il Matador fallisce un rigore, arriva il 4-0 di Marquinhos che "ruba" la rete al baby argentino andando a deviare proprio sulla linea il pallone dell'ex Rosario Central che aveva saltato un avversario e scavalcato il portiere in uscita. Il definitivo 5-0 lo segna ancora Cavani all'89' e l'ex Napoli diventa il secondo cannoniere di sempre del Psg in Ligue 1 con 86 centri.