Ligue 1, Psg inarrestabile: poker al Rennes

16 dicembre 2017

Partita mai in bilico al Roazhon Park, con il Psg che schiera il tridente Neymar-Cavani-Mbappè e spinge forte sull'acceleratore sin dai primi minuti. Prova ad aprire le marcature Mbappè che manda al lato di testa su assist di Dani Alves. Il gol che sblocca la gara non tarda e arriva già al 4': gran lavoro del brasiliano ex Juve e Barça sull'esterno, il cross basso taglia in due l'area trovando Neymar libero sul secondo palo per il più facile dei gol. Il Rennes sembra incapace di reagire e prova a rispondere con due conclusioni di Mubelè che terminano di molto al lato. Poi è solo Psg, con la squadra di Emery che porta avanti un prolungato possesso palla concedendo pochissimi break ai padroni di casa incapaci di affondare. Per il raddoppio è solo questione di tempo. Al 17' Mbappè capitalizza nel migliore dei modi la pressione offensiva depositando in rete al termine di un'azione identica a quella del vantaggio ma sul fronte opposto: Neymar salta il marcatore ed entra in area, cross basso sul secondo palo scoperto e l'ex Monaco deve solo spingere il pallone in rete. Il Rennes fatica ancora ad entrare in partita, il Psg cerca il tris con le conclusioni che terminano di poco al lato di Lo Celso, Cavani e Neymar. Mbappè trova lo specchio ma si vede respingere il tiro da Koubek.



A inizio secondo tempo ecco però la sorpresa con il Rennes che sembra poter riaprire la gara grazie a Mubelè: tap in da distanza ravvicinata sfruttando la respinta del palo e al 53' i padroni di casa dimezzano lo svantaggio. Il pubblico sembra crederci, ma il Psg non concede altre occasioni e l'espulsione di Andrè regala anche il vantaggio numerico alla squadra di Emery. A chiudere definitivamente i giochi ci pensa Cavani con un pallonetto morbido su Koubek in uscita al 75'. La retroguardia del Rennes sbanda pericolosamente ed arriva anche il poker: lo schema è sempre lo stesso con il lavoro sull'esterno, svolto questa volta da Mbappè, e il cross basso sul secondo palo che trova libero Neymar al 76'. In un minuto il Rennes incassa due reti e sparisce dal campo lasciando al possesso palla del Psg gli ultimi minuti di partita. Ci prova ancora Neymar a caccia della tripletta con due conclusioni fuori bersaglio, Mbappè indirizza bene ma si vede respingere il tiro da Koubek. Un'ingenuità di Kimpembe riporta le squadre in parità numerica e regala un rigore al Rennes. Khazri dal dischetto però sbaglia completamente mira per l'ultima vera emozione della gara.