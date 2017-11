Ligue 1: Psg e Monaco a valanga

4 novembre 2017

Primo tempo letteralmente dominato dal Psg che supera la resistenza dell'Angers dopo già 5 minuti con la zampata volante di Mbappè su assist al bacio dalla destra di Dani Alves. Dopo un'occasione pericolosa dei padroni di casa che sfiorano il pareggio all'11' con il tiro di poco alto di Manceau, i parigini raddoppiano tre minuti dopo grazie al tocco morbido di Draxler. Il tedesco su un filtrante delizioso ancora di uno scatenato Dani Alves (secondo assist vincente) batte in uscita Michel. La differenza tecnica in campo è evidente e il Psg gioca sul velluto decidendo di affondare al 30' con il tris firmato da Cavani. Mbappè serve di tacco il Matador che solo davanti a Michel non perdona e raggiunge quota 100 gol in Ligue 1. L'ex Napoli va in tripla cifra in due campionati europei diversi come Ibrahimovic e Higuain, dopo le 112 reti in Serie A. I parigini decidono di abbassare i ritmi del match andando all'intervallo sul 3-0. Nella ripresa dopo un paio di opportunità sprecate dall'Angers, al 60' Cavani in contropiede firma la sua personale doppietta e tocca 101 reti in Ligue 1. Nel momento migliore dei padroni di casa, gli ospiti colpiscono e chiudono il match. All'84 c'è ancora il tempo per la doppietta anche di Mbappè che ancora in contropiede supera il povero Michel su assist di Lucas Moura. Dopo un minuto di recupero si chiude il sipario sullo Stade Jean-Bouin e il Psg può esultare volando al primo posto in solitario, al momento a +7 dal Monaco.



Primo tempo a dir poco dirompente anche dei campioni in carica: al 10', gli uomini di Jardim passano in vantaggio con Carrillo, che raccoglie un cross di Toure dalla destra e, di testa, sblocca il match. Il maliano realizza il suo secondo assist dopo una grande giocata su Tabanou, servendo Traore, libero di realizzare il 2-0 al 27'. Il Monaco non si ferma, e al 36' trova il 3-0: Rony Lopes, partito in posizione di fuorigioco, si invola verso la porta e serve Keita, che a porta vuota realizza il suo terzo gol di fila dopo quelli al Caen e al Bordeaux. Sul finire del primo tempo, arriva anche il poker: lo trova Fabinho, che realizza dal dischetto un rigore procurato da Falcao, atterrato da Eboa Eboa. Nella ripresa, il Monaco sembra inizialmente voler solo controllare il match, ma nella seconda metà dilaga con Traore e Carrillo, che nel giro di due minuti trovano il quinto e sesto gol: al 76', il maliano conclude un contropiede rifinito dal connazionale Toure (terzo assist nel match), mentre l'argentino, dopo due minuti, sfrutta di testa un cross del neoentrato Ghezzal. Il Monaco, con questo successo, sale a quota 28 in classifica, restando quindi al secondo posto, a -4 dal Psg.



Vince anche il Nantes di Ranieri, che si rimette in pista dopo il ko per 1-0 contro il Dijon. Il protagonista del match è Emiliano Sala: al 16', l'argentino si fa intercettare la conclusione da Lafont, ma poi serve Thomasson per l'1-0. Nella ripresa, Blin pareggia di testa, ma è ancora Sala, in allungo, a trovare il 2-1 che vale il terzo posto per gli uomini di Ranieri in attesa di Lione e Marsiglia. Vince anche il Troyes: 3-0 allo Starsburgo, in dieci dalla mezz'ora per il rosso a Da Costa. I padroni di casa dilagano quindi nella ripresa con i gol di Suk, Khaoui e Niane. Finisce 1-1, invece, tra Montpellier e Amiens: al gol di Sio risponde, a pochi passi dal recupero, il gran gol in girata dell'ex Torino e Cagliari Danilo Avelar.