Ligue 1: Psg a punteggio pieno, il Lione travolge il Marsiglia 4-2

23/09/2018

Il Paris Saint Germain anche dopo la sesta giornata di Ligue 1 è a punteggio pieno. La squadra di Tuchel , in casa del Rennes, esulta 3-1 in rimonta: prima l'autogol di Rabiot (11’), poi Di Maria (45'), Meunier (61') e Choupo-Moting (83') per portare il Psg primo a +5 sul Lille. Il Bordeaux vince 3-1 in casa del Guingamp, a segno anche Karamoh (in prestito dall'Inter). Il Lione approfitta della crisi del Marsiglia e travolge la squadra di Garcia 4-2.

RENNES-PSG 1-3

Il Paris Saint Germain in casa del Rennes per cercare di allungare da solo in vetta alla classifica della Ligue 1. Per l'occasione la squadra di Tuchel si affida a Gigi Buffon titolare tra i pali mentre in attacco schiera un tridente con Cavani centravanti, supportato da Draxler e Neymar ai suoi fianchi. In mediana Verratti con Rabiot e Di Maria. Dall'altro lato i padroni di casa allenati da Lamouchi che piazza Niang, ex Torino, al centro dell'attacco. La partita inizia con il Psg che va subito sotto: calcio d'angolo dalla sinistra, Buffon non esce e Rabiot con la spalla risolve una mischia nella maniera peggiore per i suoi, realizzando un'autorete (11') che fa esultare il Roazhon Park. Il Psg trova un guizzo vincente al 26' con Cavani che realizza un gol poi annullato per la posizione irregolare dello stesso attaccante uruguaiano. Il pareggio arriva comunque prima della pausa con Julian Draxler che va via sulla destra e dalla linea di fondo piazza un traversone basso all'indietro, splendida finta di Cavani che lascia scorrere la palla per Di Maria: l'argentino dai 25 metri scarica un fendente rasoterra di sinistro ad incrociare che si infila nell'angolino dell'incolpevole Koubek.

Nella ripresa al 52' azione del Psg con gli ospiti che sfiorano il vantaggio: diagonale di Neymar parato, poi prima Cavani e poi Draxler vengono murati dalla difesa del Rennes. Difesa di casa che crolla al minuto 61 quando Meunier penetra dalla destra e con un diagonale secco sul secondo palo gonfia la rete: il Psg ribalta il risultato ed è avanti 2-1. Al 75' bella parata di Buffon su un sinistro da fuori area di Bensebaini. Rennes che spinge e che sfiora il gol anche con Da Silva. Nel finale il Psg trova anche il terzo gol: Neymar appoggia per l'inserimento di Meunier, assist per Choupo-Moting che dalla corta distanza, di destro, non sbaglia (83') segnando il primo gol con la maglia del Psg al debutto (era entrato cinque minuti prima per sostituire Verratti). Al 90' sostituito Neymar (entra Nkunku) e invasione di campo di un ragazzino addirittura commosso nell'abbracciare il suo idolo, entrano gli steward ma il brasiliano protegge il suo piccolo fan e prima di abbandonare il campo gli regala anche la sua maglia. Triplice fischio e continua la marcia trionfale del Psg in vetta alla classifica a punteggio pieno.