Ligue 1: pokerissimo Psg, il Monaco risponde e resta a +3

6 maggio 2017

Il Monaco resta saldamente in testa alla Ligue 1! La squadra di Jardim, che ha anche una gara da recuperare, vince 3-0 sull'ostico campo del Nancy penultimo nella 36esima giornata e sale a 86 punti, +3 sul Psg. I monegaschi riescono a mettersi alle spalle la cocente sconfitta in Champions League contro la Juventus e, pur senza il gioiello Mbappè e il roccioso mediano Bakayoko, tenuti in panchina, conquistano un successo fondamentale per avvicinare il titolo di campioni di Francia. Il Monaco passa subito al 3' quando un traversone da destra di Germain, titolare in attacco al fianco di Falcao, viene deviato in maniera decisiva da Badila che inganna il proprio portiere. Prima dell'intervallo, al 40', la squadra di Jardim chiude il discorso con Bernando Silv a che si inserisce in area e di testa devia in rete il perfetto cross da sinistra dello specialista dell'assist Lemar. Nel finale all'82' Mbappè prende il posto di Germain e dopo appena 4 minuti il baby fenomeno firma il servizio per Lemar che realizza il 3-0.

Reazione d'orgoglio del Psg, che si mette alle spalle la cocente sconfitta di Nizza, praticamente decisiva nella corsa al titolo del Monaco, e travolge 5-0 al Parco dei Principi il Bastia, ultimo in classifica e in settimana costretto a insaccare la sconfitta a tavolino nel famoso match casalingo interrotto con il Lione per problemi di ordine pubblico. La squadra di Emery impiega 32 minuti per sbloccare il risultato e poi fa 1-0 con Lucas che insacca a porta vuota su assist di Matuidi. Passano pochi minuti e al 35' arriva il 2-0 firmato da Verratti con uno splendido destro da fuori area che manda la sfera sotto la traversa. Il centrocampista azzurro fa arrabbiare gli avversari perché il gol arriva mentre il portiere stava soccorrendo Matuidi a terra poco prima dopo un contrasto con El Kaoutari. La palla intanto era in movimento, precisamente sui piedi di Verratti che senza pensarci lascia partire un gran destro diretto all'incrocio. Leca viene beffato e corre verso il centrocampista, prontamente difeso dai suoi compagni. "Sono disgustato. Ho visto Matuidi ed ho cercato di aiutarlo. Non si fa cosi', ci e' costato la partita" ha commentato Leca.



Nella ripresa c'è poca storia e Emery ne approfitta per mandare in campo i talenti Guedes e Lo Celso. Al 76' proprio il portoghese ex Benfica è molto generoso nello scaricare per Cavani che segna a porta vuota poi, dopo che al 78' il Matador fallisce un rigore, arriva il 4-0 di Marquinhos che "ruba" la rete al baby argentino andando a deviare proprio sulla linea il pallone dell'ex Rosario Central che aveva saltato un avversario e scavalcato il portiere in uscita. Il definitivo 5-0 lo segna ancora Cavani all'89' e l'ex Napoli diventa il secondo cannoniere di sempre del Psg in Ligue 1 con 86 centri.



Nelle altre gare il Guingamp travolge 4-0 il Dijon con doppiette di Salibur e Briand e lo spinge al terz'ultimo posto, superato dal Caen che vince 1-0 a Tolosa con rete di Santini. Finisce 1-1 tra Lorient e Angers mentre il Lille crolla in casa contro il Metz, 2-0.