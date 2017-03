Ligue 1: Nizza e PSG, vittoria e vetta

4 marzo 2017

Il Paris Saint Germain, senza Di Maria, Motta e Rabiot, deve soffrire più del previsto per battere 1-0 il Nancy al Parco dei Principi. Primo tempo complicato per i parigini che si vedono anche annullare un gol al 44' di Aurier perchè il pallone calciato dal corner da Lucas ha varcato la linea di fondo.



Nella ripresa il PSG ha un'altra marcia e al 62' Diagnè salva alla linea la conclusione del portoghese Guedes. Al 75' è il Nancy ad avere un'occasione clamorosa in contropiede, Busin riceve, mette a sedere Cavani con una finta, conclude col destro a botta sicura ma la palla scheggia il palo, attraversa la linea di porta, tocca l'altro palo ed esce.



Scampato il pericolo i parigini trovano all'80' l'episodio decisivo: Chernik stende in area Aurier e Cavani trasforma il calcio di rigore per l'1-0. Nel finale ci sono ancora occasioni da una parte e dall'altro ma il risultato non cambia più e il Paris Saint Germain conquista tre punti d'oro.



Il Nizza non vuole mollare il treno di testa e col successo per 1-0 in casa del Dijon nella 28esima giornata di Ligue 1 aggancia Paris Saint Germain e Monaco in vetta alla classifica con 62 punti. La squadra di Favre, reduce da due successi, si presenta col classico 4-3-3 con Balotelli al centro del tridente con Belhanda e Eysseric ma il più pericoloso è il difensore Dante che al 37' incorna di testa ma trova il salvataggio sulla linea di Bela. In avvio di ripresa Balotelli ci prova da 25 metri e trova la respinta di Reynet. Al 69' il portiere del Dijon non può nulla su Cyprien che controlla benissimo il lancio a cambiare campo di Eysseric, salta un difensore e realizza col destro. E' il gol che vale 3 punti per il Nizza.



Nelle altre gare c'è il colpo esterno dell'Angers, 3-2 in casa del Caen, finisce senza gol la gara tra Bastia e Saint Etienne, mentre si chiudono sull'1-1 Metz-Rennes e Montpellier-Guingamp.