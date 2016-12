Ligue 1: Nizza bloccato dal Bordeaux, Balotelli espulso

21 dicembre 2016

Serata da incubo per la capolista Nizza che non va oltre lo 0-0 a Bordeaux, spreca diverse palle gol e nel finale deve fare i conti con un'altra balotellata: al 92' SuperMario, che fino a quel momento si era reso più volte pericoloso, perde la testa e - dopo essere stato anticipato da Lewczuk probabilmente in maniera fallosa - rifila un calcione al difensore polacco del Bordeuax rimediando il cartellino rosso diretto. SuperMario viene imitato pochi minuti da Belhanda che si fa cacciare al 95'. Il pari costa caro alla squadra di Favre che conserva la vetta della classifica ma vede le immediate inseguitrici farsi più vicine. Il Monaco batte 2-1 il Caen (rigore di Falcao e raddoppio di Bakayoko) e si porta a -2, il Paris Saint Germain riparte con uno sfavillante 5-0 sul Lorient al Parco dei Principi e risale a -5: le reti dei parigini portano la firma di Meunier, Thiago Silva, Cavani (su rigore) e Lucas, completa il tabellino un autorete di Zargo Touré.



Prosegue la risalita del Lione che consolida il quarto posto battendo 2-0 l'Angers a Parc OL: apre le danze Lacazette, chiude i conti Fekir. Soffre ma vince il Marsiglia di Rudi Garcia che a Bastia centra il quarto successo di fila: il definitivo 2-1 è firmato al 91' dal camerunese N'Jie, entrato in campo due minuti prima. Terminano in parità Lille-Rennes (1-1) e Saint Etienne-Nancy (0-0), mentre il Tolosa perde 2-0 sul campo del Dijon. Il Guingamp si fa raggiungere al 91' a Metz (2-2), in coda è pesantissimo l'1-0 casalingo del Nantes sul Montpellier.