Ligue 1: Nizza battuto in casa dal Troyes, il Lione espugna Rennes Il prossimo avversario del Napoli, senza Balotelli e Sneijder, resta a zero punti dopo due partite

11 agosto 2017

Il campionato del Nizza continua nel peggiore dei modi. Il prossimo avversario del Napoli nei playoff di Champions League è stato sconfitto 1-2 in casa dal neopromosso Troyes, restando a zero punti dopo le prime due giornate di Ligue 1. Senza Balotelli e Sneijder, ai rossoneri non è bastato il rigore di Plea per raccogliere i tre punti. Decisive le reti di Niane, bravo ad approfittare di un'incertezza tra Dante e Cardinale, e Khaoui all'85'.

Il primo tempo è tutto targato Nizza: la squadra di casa mantiene il pallino del gioco e crea diverse occasioni con gli avversari costretti a difendersi. Il Troyes, da par suo, si difende ordinato ed è sempre pronto a partire in contropiede. I padroni di casa si avvicinano alla rete in due occasioni: la prima al 10', con Srarfi che calcia a lato al termine di un'azione personale; la seconda al 17' quando Maximin, lanciato da Serbi, si fa murare da Samassa. Il Troyes si fa vivo dalle parti della porta del Nizza solo al 22' quando Cardinale è costretto a superarsi su Grandsir.



Il secondo tempo è un'emozione unica. Il Nizza scende in campo con la voglia di chiudere la pratica e dopo 2 minuti costringe Samassa a una doppia parata miracolosa: il portiere prima si oppone Seri e poi, ancora da terra, mura Maximin. Nel momento migliore dei rossoneri sono però gli ospiti a trovare il gol: Niane, lanciato in contropiede, sfrutta l'incomprensione tra Cardinale e Bonfim Dante per segnare con un pregevole pallonetto. Il pareggio del Nizza arriva su rigore: Vizcarrondo stende Melou e Plea è gelido dal dischetto. All'85esimo il Troyes riesce a trovare un insperato gol vittoria, viste anche le ripetute offensive rossonere, grazie al neo entrato Khaoui che, al termine di una bellissima azione manovrata, trova il gol che vale 3 punti con un preciso tiro al volo all'angolino.

Il Lione trova la vittoria in casa del Rennes per 2-1 grazie a una fulminante punizione di Depay e al preciso colpo di testa di Mariano su cross di Nabil Fekir. Per il Rennes segna Bourigeaud su punizione all'85'. Nonostante la continua offensiva del Lione il primo tempo si conclude sullo 0-0 col Rennes che si difende ordinato e prova a cogliere gli avversari impreparati con delle rapide ripartenze. I padroni di casa soffrono salvandosi spesso sulle ribattute dei loro difensori e sui salvataggi del portiere. Eppure è il Lione ha rischiare di più, soprattutto sul finire della prima frazione quando Maouassa calcia con violenza verso l'incrocio, Lopes però riesce nell'intervento miracoloso, mantenendo i suoi sullo 0-0. Nella ripresa il Lione è ancora più deciso a conquistare i tre punti ma il Rennes non sembra voler mollare. La gara è fisica e ogni pallone è una guerra. Il gol arriva però su calcio piazzato: Traoré viene steso al limite dell'area e della punizione si incarica Depay. L'olandese ex Manchester United calcia con violenza sul palo del portiere con Diallo che, piazzato male, non riesce a spingere abbastanza per salvare i suoi. Il Lione si rilassa ed è il Rennes a passare al contrattacco con rapide ripartenze dopo aver spostato tutto il suo baricentro in avanti. Gli ultimi 20 minuti sono infatti un continuo assedio del Rennes che gioca con la foga di chi non ci sta a perdere ma, nonostante tutto, è il Lione a chiudere la partita: Mariano di testa, pescato dal cross di Nabil Fekir, gonfia la rete. Il Rennes trova il gol della speranza all'85' con la punizione di Bourigeaud senza riuscire però a concretizzare la rimonta nel continuo ribaltamento di fronte dei minuti finali.

