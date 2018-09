Ligue 1, Nimes-Psg 2-4: Mbappé gol e rosso, Tuchel da solo in vetta

01/09/2018

Tuchel prova un inedito 4-2-3-1: Di Maria, Neymar e Mbappé alle spalle di Cavani, Marquinhos a centrocampo di fianco a Rabiot. Buffon in panchina, scelto Areola tra i pali, ma l’ex juventino partecipa molto anche fuori dal campo al gioco dei compagni. Avvio di gara in cui il Nimes prova a rispondere con grande intensità al superiore tasso tecnico del Psg. I campioni giocano sotto ritmo, il più attivo è Mbappé con un paio di buone occasioni. Nel finale di tempo, il gol arriva: grande azione rifinita da Meunier per Neymar, che si lascia andare a un’esultanza polemica. Poco dopo, anche il raddoppio con un pezzo di bravura di Di Maria, che direttamente dalla bandierina sorprende il portiere ospite Bernardoni, piazzato molto male.



Il Psg spegne però la luce troppo presto. Il Nimes ci crede e trova un gran gol con Bobichon, che dal limite dell’area la mette all’incrocio dei pali. Il pubblico di casa si infiamma, facendo diventare lo stadio una polveriera. Ci casca Thiago Silva, che commette un fallo a dir poco ingenuo in area di rigore. L’arbitro all’inizio sorvola, poi, richiamato dal Var, concede il penalty al Nimes, realizzato da Savanier. Addirittura, la neopromossa si butta in avanti per vincerla. Alakouch colpisce una traversa clamorosa e ancora Bobichon chiama Areola a un intervento difficile. Nel momento più duro, decisivo Mbappé, che su un lancio lungo di Kimpembe stoppa da fenomeno e butta giù la porta con un gran destro, tutto di prima intenzione. Nimes che non si arrende fino alla fine, ma nel recupero arriva il poker di Cavani. Brutta chiusura di match, con Mbappé che reagisce male ad un brutto fallo di Savanier: rosso diretto per entrambi. Nonostante difficoltà, polemiche e nervosismi, il Psg prosegue comunque la sua cavalcata in vetta alla Ligue 1, centrando la quarta vittoria su quattro gare.



LE ALTRE PARTITE

Nei match delle ore 20, arriva un’altra buona notizia per il Psg. Il Digione, fino a oggi appaiato in vetta a punteggio pieno ai parigini, subisce il primo stop stagionale, a sorpresa, in casa per 2-0 contro il Caen. Decidono Crivelli al 21’ e Beauvue al 94’, Digione che resta distanziato di tre punti e viene raggiunto a quota 9, in seconda posizione, dal Tolosa, vittorioso per 2-1 a Guingamp: reti di Gradel (2’) e Sangarè (12’), inutile il gol della bandiera di Thuram junior (45’). Primo ko stagionale anche per il Lille, battuto 1-0 ad Angers da una rete di Traorè al 60’. Negli altri due match, vittorie esterne per il Montpeller (1-0 a Reims, Oyongo al 77’) e per il Nantes, che centra il primo successo stagionale sul campo dello Strasburgo. Ajorque (21’) porta avanti gli alsaziani, l’autorete di Mitrovic (34’) e il gol di Lucas Evangelista (46’) ribaltano tutto prima della fine del primo tempo. Terza rete per Sala (59’), prima del 2-3 definitivo di Da Costa (81’).