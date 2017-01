Ligue 1: Monaco padrone, poker e primato

22 gennaio 2017

Il Monaco batte 4-0 il Lorient e vola da solo al comando della classifica a +2 sul Nizza e a +3 sul Psg . La formazione di Jardim, opposta al fanalino di coda, sbriga la pratica già nei primi 45 minuti andando al riposo in vantaggio di tre reti grazie ai gol di Boschilia (2) e Germain . Nella ripresa è ancora Germain a fissare il risultato sul definitivo 4-0. Il Monaco si conferma una macchina da gol: in 21 giornate di Ligue 1 ne ha segnati 64.

La Ligue 1 ha un nuovo padrone: è il Monaco di Jardim che, a suon di vittorie e goleade, da oggi guarda tutti dall'alto verso il basso. L'ultima vittima dello straordinario momento di forma di Falcao e compagni è il Lorient, battuto 4-0 al Louis II. Il fortino della squadra di Casoni cade al 24' quando Boschilia, approfittando di una difettosa respinta coi pugni di Lecomte, insacca col sinistro e porta in vantaggio il Monaco. Quattro minuti dopo lo stesso Boschilia timbra la doppietta personale concretizzando un bel contropiede orchestrato da Bernardo Silva.



L'uno-due è una mazzata per il Lorient, che sbanda paurosamente e al 37' incassa anche il 3-0: conclusione di Falcao respinta dal palo, sul pallone si avventa Germain che insacca nell'angolino. La ripresa è senza storia e il Monaco, pur senza strafare, trova ancora la via del gol: al 59' Sidibé sfonda sulla destra e serve un assist delizioso a Germain, il cui diagonale termina tra le gambe di Lecomte prima di depositarsi in fondo al sacco. L'ultima mezz'ora è poco più di un allenamento per la formazione di Jardim che, da stasera, può godersi la vetta solitaria della classifica: e domenica prossima c'è Psg-Monaco al Parco dei Principi.