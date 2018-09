Ligue 1, Monaco-Nimes 1-1: gran gol di Falcao

21/09/2018

Cosa succede al Monaco? Dopo due splendide stagioni vissute in cima alla classifica di Ligue 1 e giocando un calcio offensivo e spettacolare, la squadra di Jardim sembra essersi persa in questo inizio di campionato, in cui ha raccolto soltanto sei punti in altrettante gare. L'ultimo mezzo passo falso arriva nell'anticipo della sesta giornata, quando allo Stade Louis II ci vuole un gran gol da fuori area del solito Tigre Falcao per riacciuffare il piccolo Nimes, neopromossa ma con due punti in più in classifica rispetto ai biancorossi.