Ligue 1: Monaco da favola, Nantes spazzato via

5 marzo 2017

Trascinato da una doppietta di Mbappé , il Monaco batte 4-0 il Nantes allo stadio Louis II nel posticipo della 28esima giornata di Ligue 1 e torna da solo in testa alla classifica a +3 su Paris Saint Germain e Nizza. Nell'ennesimo festival del gol della squadra di Jardim c'è gloria anche per Germain e Fabinho . Cala il poker anche il Marsiglia di Rudi Garcia che si impone 4-1 in casa del fanalino di coda Lorient. Tolosa-Lille finisce 1-1.

Altra spettacolare prova di forza del Monaco che allo stadio Louis II travolge il Nantes di Sergio Conceiçao: la squadra di Jardim vince 4-0 chiudendo di fatto la partita già nel primo tempo. Passano quattro minuti e a sbloccare il risultato ci pensa Mbappé che sfrutta un rimpallo e trafigge Dupé con un destro al volo. Prima dell'intervallo l'uno-due che chiude i giochi. Al 44', sugli sviluppi di un corner, Glik lascia partire un insidioso tiro cross dalla destra: sulla traiettoria c'è Germain che controlla col petto e insacca da due passi. Passano due minuti e arriva il tris: numero di Bernardo Silva che, dalla sinistra, mette sulla testa di Mbappé un pallone solamente da spingere oltre la linea bianca. La ripresa è poco più di un allenamento per i biancorossi che al 59' calano il poker con Fabinho che trasforma un rigore concesso per fallo di Djidji su Lemar.



Goleada del Marsiglia che allo stadio Yves-Allainmat batte 4-1 il fanalino di coda Lorient. La squadra di Rudi Garcia passa in vantaggio al 7' con un colpo di testa di Rolando sugli sviluppi di un corner, poi al 20' arriva il raddoppio con una magia di Payet: l'ex West Ham, dopo un rimpallo su tiro dalla bandierina di Thauvin, sorprende Lecomte con un delizioso pallonetto di sinistro. Nella ripresa, nello spazio di due minuti tra il 54' e il 56', Thauvin e Sanson mettono in ghiaccio la partita in contropiede. Il Lorient ha uno scatto d'orgoglio nel finale e accorcia le distanze al 73' con Moukandjo. Un Tolosa sprecone pareggia 1-1 in casa contro il Lille: in vantaggio al 31' con Jullien, la squadra allenata da Dupraz si fa raggiungere all'80' da Benzia e quattro minuti più tardi sbaglia un rigore con Braithwaite che si fa parare la conclusione dal dischetto da Enyeama.