Ligue 1: Monaco corsaro ad Angers

8 aprile 2017

Vittoria molto sofferta del Monaco che si impone con un risicato 1-0 sul campo dell'Angers nel primo anticipo del sabato della 32esima giornata di Ligue 1. La squadra di Jardim, reduce da cinque successi di fila tra campionato e Coppa di Francia, soffre tantissimo nel primo tempo, fatica a rendersi pericolosa e resta a galla grazie agli interventi di un perfetto Subasic.



Nella ripresa il Monaco si affaccia di più in avanti e al 61' passa in vantaggio: lancio lungo di Glik per Dirar, controllo e assist al centro per Falcao che realizza col destro. Poco dopo, al 72', il portiere di casa è strepitoso a dire di no in tre occasioni filate a Germain, Lemar e all'ex capitano del Torino. Al 96' arriva il fischio finale, per il Monaco è un successo pesantissimo che gli permette di volare a 74 punti, a +4 sul Nizza, con ancora una gara da recuperare.



Nelle gare serali spicca il tracollo casalingo del Lione, battuto 4-1 dal Lorient che centra la terza vittoria e resta in corsa per la salvezza. La squadra di Genesio passa in vantaggio con Tolisso al 28' ma prima dell'intervallo pareggia Waris e nella ripresa è uno show degli ospiti che colpiscono con Marveaux e doppietta di Moukandjo. Il Lione resta quarto a 54 punti, a +5 sul Bordeaux che supera 3-0 il Metz con reti di Malcom e doppietta di Vada. Successo casalingo anche per il Nancy che asfalta 3-0 il Rennes coi gol di Dale o doppietta di Dia e risponde al Lorient. Vincono fuori casa pure Bastia, 2-1 a Digione, e il Montpellier, 2-0 a Caen con reti di Sessegnon e Ikone.