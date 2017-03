Ligue 1: Mbappé show, tris Monaco a Caen

19 marzo 2017

Non sembra avere termine il momento d'oro del Monaco che, dopo aver fatto fuori il Manchester City e aver conquistato il pass per i quarti di finale di Champions League, vince agevolmente 3-0 sul campo del Caen e conserva la vetta della Ligue 1 con 71 punti, a +6 sul Paris Saint Germain. Protagonista il 18enne fenomeno Kylian Mbappé, autore di una doppietta; in mezzo la rete del momentaneo 2-0 di Fabinho su rigore.

CAEN-MONACO 0-3

Il Monaco di Leonardo Jardim è un treno in corsa e non sembra aver intenzione di fermarsi. Dopo il 3-1 di mercoledì scorso al Manchester City di Guardiola per conquistare i quarti di finale di Champions League, i monegaschi vincono 3-0 sul campo del Caen nella 30esima giornata di Ligue 1 e centrano il quarto successo di fila che permette loro di consolidare il primato in classifica. Il protagonista è ancora lui, il 18enne fenomeno Kylian Mbappé: al 13' riceve in area da Germain, rientra con una finta e di sinistro trafigge il portiere in uscita per l'1-0.



La ripresa si apre col raddoppio del Monaco firmato da Fabinho su calcio di rigore. La gara è già chiusa ma all'81' Mbappé ha ancora fame di gol e firma il 3-0, e la doppietta personale, andando a deviare di testa il cross da destra di Moutinho. Sono 19 gol in 18 presenze stagionali, 12 nelle ultime 10 gare. Nel finale il Monaco sfiora il poker con Fabinho che spreca da ottima posizione.