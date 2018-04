Ligue 1: Lione travolgente, bene anche il Nizza

1 aprile 2018

LIONE-TOLOSA 2-0

Importantissima vittoria casalinga per il Lione che inizia subito facendosi pericoloso al 23’ con Aouar che serve una palla deliziosa per Memphis Depay, splendido tiro da fuori area e gol che porta avanti la squadra di Genesio. Il Tolosa decide il primo cambio per provare a cambiare qualcosa: fuori Jullien dentro Steven Fortes al 26’. Cambio forzato per il Lione, fuori Cornet per infortunio, dentro Maolida al 36’. Intervento irruento di Sangare e il direttore di gara indica il dischetto: è calcio di rigore per il Lione. Dagli 11 metri ci va Depay che spiazza Lafont al 43’: si riparte dal 2-0 per il Lione. Nella ripresa il Tolosa trova la giocata con Sanogo di testa, parato sotto la traversa, brividi per il Lione. Ancora Tolosa che prova a spiazzare il Lione nelle battute finali ma Lopes nega la gioia del gol a Sanogo. Termina la sfida tra le due formazioni in campo, Lione in festa: nel mirino c’è il terzo posto del Marsiglia ora distante solo due punti.



GUINGAMP-BORDEAUX 2-1

Dopo un primo tempo senza colpi di scena, i padroni di casa sbloccano il risultato al 55’ grazie a Clement Grenier che trasforma un calcio di punizione. La seconda rete per il Guingamp arriva al 59’, Diallo di destro insacca senza problemi. Il Bordeaux spreca un calcio di rigore con Malcom che si fa ipnotizzare da Johnsson, ma il brasiliano poi riesce a trovare il gol a seguito di un calcio fermo all’80’.



CAEN-MONTPELLIER 1-3

Succede tutto in pochi minuti per il Montpellier: al 21’ Giovanni Sio di destro firma il vantaggio. Ellyes Skhiri raddoppia al 23’ e nella ripresa è ancora Giovanni Sio a trovare il gol e firmare il 3-0 al 53’. I padroni di casa provano a riaprire il match e all’87’ Ivan Santini di testa trova il gol che accorcia le distanze ma è troppo tardi.



LILLE-AMIENS 0-1

Nessuna particolare emozione nel primo tempo. Ibrahim Amadou al 14’ è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio, per il Lille entra al suo posto Dabila. Nel secondo tempo è l’Amiens a sbloccare il match, Stiven Mendoza di sinistro al 53’ porta in vantaggio la squadra e firma la vittoria.



NANTES-SAINT-ETIENNE 0-3

Dopo un tentativo fallito dal Nantes con Diego Carlos che non trova il gol, il Saint-Etienne riesce a sbloccare il match al 17’ con Mathieu Debuchy che di sinistro firma la rete per la squadra di Gasset. Al 54’ il Saint-Etienne realizza la seconda rete del match: Remy Cabella raddoppia. La squadra di Claudio Ranieri non riesce a reagire e al 63’ Cabella segna la terza rete del match e la doppietta personale.



STRASBURGO-METZ 2-2

La squadra ospite di Hantz prova a spingere ma è lo Strasburgo ad avere la meglio al 17’: Bahoken di sinistro trova la rete dell’1-0. Fallo nell’area di rigore e penalty concesso al Metz. Dagli undici metri ci va Riviere che al 24’ trasforma il rigore ed è 1-1. Nella ripresa il Metz trova anche il sorpasso, al 46’ ci pensa Florent Mollet di sinistro a gonfiare la rete. Gara che prosegue con due espulsioni: Ndour per i padroni di casa, Selimovic per gli ospiti. In dieci contro dieci, al minuto 80’ i padroni di casa pareggiano i conti grazie a Seka.



TROYES-NIZZA 0-2

Avvio equilibrato tra le due squadre ma il Nizza ha la meglio: errore difensivo del Troyes, controllo e destro di Plea che spiazza Zelazny e segna la rete del vantaggio al 16’. Mario Balotelli protagonista del match con una gran giocata nella ripresa ma non riesce a timbrare il cartellino. Ci pensa ancora Plea a farsi vedere e all’83’ firma la rete del 2-0 e archivia la pratica. Tre punti importanti per il Nizza che aggancia al quinto posto Rennes e Montpellier a quota 45 punti.