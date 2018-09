Ligue 1: il Saint-Étienne vola al secondo posto, Monaco in piena crisi

28/09/2018

Il Monaco allo stadio Geoffroy Guichard a caccia di una vittoria che manca addirittura dalla prima giornata di campionato, poi 3 pareggi e altrettante sconfitte nelle successive sei giornate di campionato. La squadra di Jardim a caccia, dunque, di una svolta il casa del Saint-Étienne con Falcao punta centrale e una difesa quasi tutta “italiana” con Raggi a destra, Barreca a sinistra e l'ex Torino Glik centrale. I padroni di casa allenati da Gasset sono, invece, reduci da due successi consecutivi. La prima occasione del match è proprio per il Monaco, che ci prova con un sinistro al volo di Barreca (1') che finisce a lato. La risposta del Saint-Étienne arriva al 19' con Diony, che tutto solo a porta spalancata si fa anticipare da un salvataggio della difesa degli ospiti. Grande occasione al 30' per Sylla, che si presenta solo davanti al portiere locale, lo salta e conclude, ma arriva un miracoloso salvataggio sulla linea. Dall'altro lato sinistro alto di Selnaes. Al 34' diagonale di Falcao ben parato da Ruffier. Al 41' il vantaggio del Saint-Étienne: cross dalla trequarti di Selnaes che pesca tutto solo Khazri, che ha il tempo di stoppare e piazzare un diagonale di destro che non lascia scampo a Benaglio. Il primo tempo finisce con il Saint-Étienne avanti 1-0. Nella ripresa Il Monaco si fa vivo con Falcao al minuto 48', ma il colombiano solo davanti alla porta cicca clamorosamente la conclusione. Poi Traoré (al 50' parata) e Pelé (al 52' fuori) ci provano per il Monaco, ma poco dopo palla persa dallo stesso Traoré in mediana, la sfera arriva a Khazri che con un destro sul primo palo da fuori area fa ancora secco Benaglio ed è 2-0 per il Saint-Etienne (54'). Il Monaco è anche sfortunato, con Falcao che al 57' colpisce un palo clamoroso. La squadra del Principato prova in tutti i modi ad accorciare il risultato ma concretamente vanno più vicini i locali al terzo gol. Triplice fischio e terza vittoria di fila per il Saint-Étienne, mentre il Monaco sprofonda al terz'ultimo posto in classifica.