Ligue 1: il Psg risponde al Monaco, il Nizza va ko

5 agosto 2017

Dopo la vittoria del Monaco sul Tolosa per 3-2 nel primo match di questa Ligue 1, il Paris Saint Germain, di fronte all'acquisto da record Neymar, è chiamato a rispondere ai campioni di Francia. Nel primo tempo, gli uomini di Emery decidono allora di assalire l'area dell'Amiens, che non può fare altro che rintanarsi negli ultimi 25 metri. I primi 45 minuti, allora, diventano un monologo parigino. La prima occasione per i padroni di casa arriva al 6': Cavani, servito da Di Maria, conclude di destro in area, sfiorando il palo. L'intensità del Psg porta numerose occasioni da rete, tutte con protagonista Rabiot: il centrocampista, al 18', non riesce a sfruttare un ottimo schema da corner, con Di Maria che serve Dani Alves. La conclusione dell'ex Juventino viene intercettata, diventando un comodo assist che il numero 25, di testa e a porta vuota, spedisce incredibilmente sul fondo. Dopo 6', è ancora Rabiot a sfiorare il vantaggio con un sinistro in area, respinto da Prince. La terza occasione arriva al 35', ancora con il mancino: nella circostanza, è bravo Gurtner a togliere dallo specchio della porta il rasoterra angolato. Il portiere dell'Amiens, però, non può nulla al 42': dalla destra, Dani Alves fa partire un cross. Prince, stavolta, manca l'intervento, venendo superato da Cavani. L'ex Napoli, di sinistro, segna la prima rete in Ligue 1 del Paris Saint Germain.



Nella ripresa, il copione non cambia: sono sempre gli uomini di Emery a fare la partita, rischiando praticamente nulla, ma senza particolari occasioni per il 2-0. La prima arriva al 60': Di Maria, servito ancora da Cavani, tenta con un tocco sotto a sorprendere Gurtner, ma la sfera finisce sull'esterno della rete. Al 75', è il Matador a sfiorare il raddoppio. L'attaccante, con il classico movimento a tagliare sul primo palo, tenta il destro di prima, ma è stavolta superlativa la risposta del portiere ospite. Cinque minuti dopo, però, l'Amiens crolla per la seconda volta: con un gran filtrante, Verratti lancia in contropiede Cavani, che si rende protagonista anche della seconda rete servendo un assist che Pastore, a porta vuota, non può sbagliare. Prima di uscire dal campo, sostituito all'86' da Guedes, l'uruguaiano ha anche l'opportunità di siglare la sua personale doppietta, ma l'ex Napoli spreca un geniale cucchiaio di Pastore sbagliando l'aggancio e favorendo l'uscita di Gurtner. Con il fischio finale del Parco dei Principi, riparte ufficialmente la lotta tra Paris Saint Germain e Monaco.



Nelle altre partite, inizia con una sconfitta il campionato del Nizza di Favre. La formazione della Costa Azzurra, senza Mario Balotelli infortunato, deve arrendersi 1-0 al St. Etienne. I prossimi avversari del Napoli nel playoff di Champions League, subiscono la rete decisiva di Bamba dopo solo 4 minuti di gioco. Tra i rossoneri non è sceso in campo il brasiliano Dalbert, obiettivo di mercato dell'Inter di Luciano Spalletti. Tutto facile, invece, per il Lione che schianta 4-0 lo Strasburgo. Apre le danze la rete di Diaz nel primo tempo, ma è nella ripresa che l'Olympique dilaga: la doppietta di Fekir (il primo su calcio di rigore) e ancora Diaz siglano il poker finale. Colpo esterno del Guingamp che, in rimonta, passa sul campo del Metz per 1-3. Al quarto d'ora arriva il vantaggio dei padroni di casa con Roux e il rigore di Briand vale l'1-1. Nella ripresa, le reti di Blas e Diallo regalano la vittoria all'esordio alla squadra di Kombouare. Buona la prima anche per il Montpellier che piega 1-0 il Caen (rete di Camara), mentre si chiude sul punteggio di 1-1 il match tra Troyes e Rennes. Decidono le reti di Grandsir e Tell nella ripresa.