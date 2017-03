Ligue 1: il Psg riparte, 2-1 al Lorient

12 marzo 2017

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions per mano del Barcellona, il Psg riparte dalla vittoria per 2-1 sul campo del Lorient nel posticipo domenicale della 29esima giornata di Ligue 1. La squadra di Emery passa in vantaggio con un'autorete di Jeannot e raddoppia con Nkunku. Inutile per i padroni di casa il gol di Ciani. Con questo successo i campioni di Francia in carica tornano al secondo posto in classifica a -3 dal Monaco capolista.

Per cercare di dimenticare la notte da incubo del Camp Nou, Unai Emery si affida al tridente composto da Di Maria, Draxler e Cavani. Il Matador si rende subito pericoloso con un destro che sfiora la traversa. Poi è Trapp a salvare la porta del Psg volando sul tiro di Wakaso. Al minuto 28' i campioni di Francia in carica passano in vantaggio con una sfortunata deviazione di Jeannot nella sua porta su azione d'angolo. Al 52' arriva il raddoppio del Paris con una conclusione potente ma non angolata di Nkunku che beffa un colpevole Leconte. Al 68' l'ex laziale Ciani accorcia le distanze con un colpo di testa su cross di Marveaux. Il Lorient, al quinto ko consecutivo in campionato, non riesce più ad impensierire il Psg e resta ultimo con 22 punti. La squadra di Emery scavalca il Nizza (fermato venerdì sul 2-2 dal Caen) portandosi al secondo posto a -2 dal Monaco.



Tra le altre sfide del turno il Lione strapazza 4-0 il Tolosa in casa. Ad aprire le marcature ci pensa Jallet con una gran botta sotto la traversa. Il raddoppio porta la firma di Cornet che lascia partire un destro potentissimo che supera l'incolpevole Lafont. A chiudere i conti ci pensa Depay che sigla una doppietta impreziosita da un eurogol in pallonetto dai 45 metri. Il Lione consolida così la quarta posizione in classifica salendo a 50 punti. Il St. Etienne, infine, pareggia 2-2 in casa col Metz.