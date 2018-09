Ligue 1, il Psg non si ferma più: 3-0 a Nizza e otto su otto. Lione pari col Nantes e a -10

29/09/2018

Tuchel sorprende tutti in avvio, con un modulo decisamente atipico: un 3-5-1-1 in cui Di Maria fa l’interno di centrocampo e Neymar si posiziona alle spalle di Mbappé, Cavani è in panchina. Esclusione eccellente anche nel Nizza, con Balotelli in panchina e Maolida e Saint-Maximin di punta. E’ proprio Maolida ad avere la prima occasione, ma Areola si salva. Da lì, il Psg prende il comando delle operazioni. Di Maria colpisce il palo, poi, a metà prima frazione, ci pensa Neymar a realizzare il gol del vantaggio. Il brasiliano troverebbe anche il gol del raddoppio prima dell’intervallo, ma il Var cancella la sua doppietta. Ad inizio ripresa, Vieira manda in campo Balotelli, ma il Psg è deciso a chiudere la contesa. Pronti via e Mbappé salta anche il portiere ma si vede murato da un difensore, irrompe Nkunku che raddoppia. Piove sul bagnato per il Nizza, che rimane anche in dieci uomini per il doppio giallo mostrato a Cyprien (59’). La partita a quel punto prende con decisione la direzione dei parigini, che si vedono annullare il terzo gol per fuorigioco di Choupo-Moting. Anche Neymar vicino al gol, ma Benitez evita il tracollo. Squadra di Tuchel in controllo totale ed ottava vittoria su otto gare in campionato. La Ligue 1 sembra già avere un padrone incontrastato.

LIONE-NANTES 1-1 Il Lione stecca in casa contro un Nantes che fin qui aveva stentato e non poco. Vantaggio di Aouar dopo 22 minuti, la squadra di Genesio cala però nella ripresa e subisce il pareggio ospite di Boschilia (62’). Fekir all’80’ ha la palla della vittoria dal dischetto, ma l’ex portiere della Fiorentina Tatarusanu è un gatto e respinge. -10 dalla vetta per il Lione, punto pesante per gli ospiti che rimangono comunque al penultimo posto con il Monaco a quota 6.

STRASBURGO-DIGIONE 3-0

Digione che dopo le prime tre vittorie sembra entrato in crisi. Affermazione netta per gli alsaziani, che passano tre volte con Da Costa (13’), Mothiba (81’) e Martin (92’). Strasburgo che sale a quota 11 punti, al settimo posto, superando i rivali odierni.

REIMS-BORDEAUX 0-0

Gara equilibrata e con non troppe emozioni, le squadre si alternano nel predominio senza però riuscire a essere incisive e a fare propria la posta in palio. Punto che muove la classifica per entrambe: padroni di casa a quota 9, Bordeaux a 11.

ANGERS-GUINGAMP 0-1

Risultato a sorpresa: l’ultima in classifica, fin qui con appena un punto, centra una vittoria pesantissima in trasferta, sul campo di un Angers che sembrava potesse puntare all’alta classifica. Decisivo il gol di Benezet al 46’ del primo tempo, il Guingamp resta ultimo ma guadagna tre punti importanti, Angers fermo a quota 10.

CAEN-AMIENS 1-0

In una sfida già importante per gli equilibri salvezza, vittoria del Caen che sale a quota 10 punti e mette un minimo di margine sulla zona calda. Decide un calcio di rigore, al 40’, di Ninga, i padroni di casa tengono il predominio delle operazioni per tutta la partita e sfiorano anche un margine più ampio. Amiens che incassa anche il rosso di Gnahorè (69’).