Ligue 1: il Nizza sbanca Lione con Balotelli in campo

31/08/2018

Il Nizza espugna Lione nell'anticipo della quarta giornata di Ligue 1 : la squadra di Vieira con Balotelli titolare trova la prima vittoria in campionato dopo un pari e due sconfitte. I padroni di casa dominano per quasi tutta la partita, ma capitolano su una conclusione di Saint-Maximin deviata da un difensore al 50’. Per la squadra di Genesio è inutile l’assedio negli ultimi minuti di partita.SuperMario in campo 76' (con ammonizione.

Genesio è costretto a reinventare l’attacco del Lione dopo la cessione di Mariano Diaz, approdato in settimana al Real Madrid. Senza la punta i padroni di casa si affidano a Depay al centro dell’attacco con Traorè, Fekir e Terrier alle sue spalle. Per il Nizza invece si rivede Balotelli al termine di un’estate travagliata, in cui l’azzurro era stato a un passo dall’addio salvo poi rimanere in rossonero a disposizione di Vieira. Tutto il primo tempo racconta di un dominio del Lione: gli ospiti si chiudono provando a strappare un risultato che potrebbe essere importantissimo dopo un avvio stentato di campionato in cui è arrivato un solo punto in tre giornate. L’occasione più ghiotta in avvio la crea Mendy che si vede respingere una conclusione all’angolino, ma alla manovra offensiva partecipano molto anche i mediani con Tousart e Ndombele che in due occasioni cercano la via della rete. Per il primo squillo di Depay bisogna aspettare la mezz’ora, ma Benitez para sventando la minaccia. Balotelli stenta a creare occasioni da rete, solo Saint-Maximin nell’attacco rossonero prova a rendersi pericoloso sul finale di tempo senza fortuna. È proprio lui a inizio ripresa a trovare il varco giusto per il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo l’attaccante salta il diretto marcatore e, concludendo di potenza, trova la deviazione decisiva di un difensore che porta avanti il Nizza al 50’. La reazione del Lione è furente: Depay, Fekir e Ndombele si rendono pericolosi nell’arco di pochi minuti, la pressione offensiva è fortissima e il Nizza stenta a contenere l’impeto dei padroni di casa. Il copione resta lo stesso fino al triplice fischio finale: non bastano gli assalti di Aouar e Fekir, inutile un Depay a tratti incontenibile: il Lione cade e resta a sei punti, il Nizza conquista il primo successo del suo campionato. Balotelli resta in campo 76’ prima di cedere il posto a Maolida.