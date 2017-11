Ligue 1: il Nizza risorge, Balotelli stende il Dijon. Incidenti a Saint-Etienne

5 novembre 2017

La partita viene sbloccata nel primo tempo al minuto 39': da calcio d'angolo, Marie trattiene Plea in area, e Thual assegna il rigore. Dal dischetto, Balotelli spiazza Reynet e porta avanti i suoi a pochi passi dall'intervallo. Nella ripresa, il Nizza cerca di chiudere la partita sempre con l'azzurro, che al 77' sfiora la doppietta vedendosi intercettare la sua conclusione da Djilobodji, mentre il Dijon si riversa nel tentativo di pareggiare. Nel finale, ancora Balotelli perde palla e, dopo aver tentato la trattenuta, falcia da dietro Yambere: rosso diretto per Super Mario, che lascia i suoi in inferiorità numerica ma, per fortuna degli uomini di Favre, solo all'89'. Grazie al gol dell'azzurro, il Nizza sale così a quota 13 in classifica, interrompendo una striscia negativa di cinque partite senza vittorie, con quattro sconfitte consecutive. Ora, il vantaggio sul terzultimo posto dello Strasburgo, a quota 10, è di 3 punti, uno in più proprio del Dijon, che perde dopo le due vittorie di fila contro Metz e Nantes.



Dopo il 'caso Evra', il Marsiglia torna al successo in Ligue 1 e lo fa rifilando una 'manita' al Caen: 5-0 il risultato finale. Match mai in discussione per la squadra allenata da Rudi Garcia, che passa in vantaggio sulla fine del primo tempo con la rete di Luiz Gustavo. Nella ripresa, l'OM dilaga con la doppietta di Thauvin e le reti di Sanson e Mitroglu che permettono al Marsiglia di portarsi al quarto posto a quota 24 in classifica. Tutto facile anche per il Lilla, che passa 0-3 sul campo del Metz in un vero e proprio scontro salvezza. Ospiti che si portano in vantaggio nel recupero del primo tempo con il calcio di rigore di Pepe, e poi allungano nel secondo tempo, ancora con l'ivoriano e con Bahlouli. Grazie a questo successo, la squadra di Bielsa si porta quota 9 in classifica, a -1 dallo Strasburgo. Resta ultimo con 3 punti, invece, il Metz.