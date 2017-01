Ligue 1: il Nizza non va, pari col Bastia

20 gennaio 2017

Terzo pareggio consecutivo per il Nizza che non va oltre l' 1-1 sul campo del Bastia nella 21esima giornata di Ligue 1. La capolista va in svantaggio al 17' per la rete di Oniangue , poi trova il pareggio 33' con Souquet ; nella ripresa la formazione di casa resta in dieci per l'espulsione di Cahuzac al 64' ma i rossoneri non riescono ad approfittarne. Delude Mario Balotelli che non riesce a capitalizzare le poche chance avute.

Dopo due giornate di squalifica Mario Balotelli torna in campo da titolare ma l'ex attaccante del Milan non incide e i rossoneri incappano nel terzo pareggio consecutivo facendo 1-1 in Corsica contro il Bastia nella 21esima giornata di Ligue 1. I padroni di casa passano in vantaggio al 17' grazie ad un bel destro in diagonale da dentro l'area di Oniangue al termine di un'azione insistita nata dalla fascia sinistra. Il Nizza reagisce subito al 33' e pareggia con l'incornata di Souquet sul corner da destra di Cyprien.



Nella ripresa la prima chance per gli ospiti ce l'ha proprio Balotelli al 48' ma l'ex Manchester City calcia addosso al portiere. Al 65' il Bastia resta in dieci per il rosso a Cahuzac ma il Nizza, nonostante la superiorità numerica, non riesce a segnare. L'ultimo squillo è di Balotelli la cui punizione è però centrale. Per i rossoneri prosegue il momento no: la vittoria manca dal 18 dicembre, 2-1 al Dijon con doppietta di Balo, e ora, dopo tre pareggi di fila in campionato, si rischia il sorpasso se domenica sera il Monaco batterà il Lorient.