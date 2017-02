Ligue 1: il Nizza non molla, il Lione dà spettacolo

8 febbraio 2017

Il Nizza non sbaglia e risponde alle vittorie di Monaco e Paris Saint Germain restando in piena corsa per il titolo. A regalare i tre punti ai rossoneri è una prodezza di Cyprien che al 7' fulmina Moulin con un gran destro dai venti metri al termine di una splendida azione corale. Solo pochi minuti per Balotelli che, inizialmente lasciato in panchina da Favre, entra all'82' al posto di Plea e va vicino al gol con un destro in piena area respinto da Moulin. La sconfitta costa cara al Saint Etienne che scivola a -4 dal quarto posto occupato da uno spettacolare Lione che, a Parc OL, travolge il Nancy con un rotondo 4-0. Valbuena sblocca il risultato al 39' con un magnifico destro a giro, poi deve lasciare il campo per un problema muscolare. La festa del Lione, però, prosegue anche senza di lui: Fekir raddoppia al 43' con un bel tocco sotto su assist di Lacazette, lo stesso Lacazette fa tris su rigore al 54'. Quattro minuti dopo c'è gloria anche per Depay che sigla il suo primo gol in Ligue 1 per il definitivo poker.



Nelle altre partite della 24esima giornata si ferma il Tolosa che non va oltre l'1-1 sul campo del Lorient: non basta la rete di Delort al 24', la squadra di Casoni pareggia con Marveaux al 60'. Successo casalingo del Metz che batte 2-1 il Dijon, finisce a reti bianche la sfida tra Angers e Rennes. Bastia-Nantes non si è giocata a causa della pioggia che ha reso impraticabile il terreno di gioco dello stadio Armand Cesari.



Torna sorridere il Marsiglia che, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, batte 2-0 il Guingamp al Velodrome conquistando tre punti pesanti che valgono l'aggancio al Saint Etienne al quinto posto. Il risultato si sblocca al 26' quando, su un traversone dalla sinistra di Sanson, Gomis trafigge Johnsson di testa. A firmare il raddoppio al 76' è Payet, alla sua prima gara da titolare dopo il ritorno all'Olympique: l'ex West Ham si incarica di battere una punizione dai 25 metri, destro secco deviato da Blas e pallone che, dopo essersi impennato, si insacca sotto la traversa non dando scampo a Johnsson.