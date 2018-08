Ligue 1, il Nimes sorprende il Marsiglia: beffa per Rudi Garcia, la neopromossa vince 3-1

19/08/2018

Gara a ritmi elevatissimi e dai molti errori, in quello che può essere considerato quasi un derby. Il Nimes è al primo match casalingo in Ligue 1 dopo 25 anni e ci tiene a fare bella figura, trovando il vantaggio poco dopo la mezz’ora, con Bouanga che beffa in dribbling Sakai e batte Mandanda con un bel destro piazzato. A inizio ripresa, clamorosamente, i padroni di casa beccano il pari in contropiede, due contro due, da una punizione a favore: Sanson si invola e serve Thauvin che tutto solo realizza con uno splendido pallonetto. Il Marsiglia, però, rende altrettanto incredibilmente il favore circa un quarto d’ora dopo, subendo la ripartenza di cinquanta metri di Ripart che, in seguito anche a un rimpallo, origina il raddoppio di Thioub. La squadra di Garcia si butta in avanti alla ricerca del pari ma prende, nel finale, anche la terza rete di Ripart con una difesa ormai scopertissima. Brutto passo indietro per il Marsiglia, il Nimes dopo la vittoria all’esordio in casa dell’Angers vola addirittura in testa a quota sei punti.



Nel pomeriggio, si erano disputati anche gli altri due match di giornata. Pareggio, alle 15, per 1-1 tra Strasburgo e Saint-Etienne. Ospiti in dieci per più di settanta minuti per il rosso a Subotic (18’), Gonçalves porta avanti i padroni di casa al 55’ e sembra fatta, prima che Gueye (88’) trovi un pari quasi insperato. Alle 17, il Tolosa si riscatta dopo i quattro gol presi dal Marsiglia al debutto e batte per 2-1 il Bordeaux. Vantaggio di Leya al 44’, pari di Kamano per gli ospiti al 50’ prima del gol decisivo di Dossevi (67’).