Ligue 1: il Monaco rallenta, solo pari con l'Amiens

17 novembre 2017

Nel secondo dei due anticipi in programma oggi per la 13ª giornata della Ligue 1, il Monaco di Jardim si presenta in casa dell'Amiens con una formazione come al solito molto offensiva, con Falcao e Carrillo al centro dell'attacco appoggiati sugli esterni dall'ex laziale Keita a sinistra e Rony Lopes sulla destra. Centrale in difesa Glik, ex Torino, e l'italiano Raggi sulla corsia destra. Nelle fila dei padroni di casa dell'Amiens spicca Avelar sulla corsia mancina in difesa, ex Cagliari e Torino. Partita inizialmente molto dura e ricca di contrasti, il primo tentativo è di Falcao per il Monaco che calcia però a lato. Ancora il colombiano poco dopo ci riprova, ma la sua conclusione termina sul fondo. Il centravanti sembra in giornata e intorno alla mezz'ora impensierisce nuovamente il portiere Gurtner, ma al 31' ecco passare a sorpresa in vantaggio l'Amiens con un assist di Kakuta che trova l'inserimento di Gakpe che con il mancino piazza un diagonale vincente. Monaco scosso, Keita prova a suonare la carica ma il primo termina con i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa Jardim manda in campo Rachid Ghezzal per Rony Lopes, ma l'Amiens riesce comunque a farsi pericoloso. Dopo i tentativi non andati a buon fine di Falcao, Carrillo di testa e Ghezzal, ecco entrare in campo anche Jovetic e l'ex Inter impiega solo sei minuti per siglare il gol del pareggio con un destro preciso dall'interno dell'area di rigore. Nonostante il grande pressing finale della squadra del Principato, al triplice fischio finisce 1-1.



Nel pomeriggio, nel primo anticipo, la vittoria netta quanto a sorpresa del Lille di Marcelo Bielsa 3-1 sul Saint-Etienne. I padroni di casa passano in vantaggio con Pepe dopo 20' ma gli ospiti pareggiano proprio allo scadere del primo tempo con Bamba. Nella ripresa il Lille mette la freccia grazie ai gol di Thiago Mendes al 72' e Ponce al 90'. Tre punti che consentono alla squadra di Bielsa di respirare in classifica, tirandosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione e piazzandosi al quart'ultimo posto. Scivolone inaspettato per il Saint-Etienne che resta fermo al sesto posto a quota 18 punti in graduatoria.