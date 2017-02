Ligue 1: il Monaco rallenta, solo 1-1 col Bastia

17 febbraio 2017

Nonostante l'incombente impegno di Champions, Jardim riduce al minimo il turnover: gli unici esclusi dalla formazione tipo sono Sidibé e Fabinho che si accomodano in panchina. Di fronte i monegaschi hanno un avversario, il Bastia, che non vince da due mesi e che ha perso gli ultimi nove confronti diretti in Ligue 1 contro la formazione del Principato. Sembra insomma una serata in discesa per Falcao e compagni, ma il campo dice il contrario e al 19' i corsi passano in vantaggio: traversone dalla destra di Danic e incornata di Diallo, Subasic si tuffa e respinge ma quando il pallone ha già oltrepassato la linea bianca. Lo svantaggio non scuote il Monaco che, a parte una buona chance non sfruttata da Bernardo Silva al 34', non riesce mai a rendersi pericoloso nei primi 45 minuti. A inizio ripresa Jardim si gioca anche la carta Fabinho, ma il Bastia ha subito la palla del raddoppio: bravissimo Subasic a opporsi a un sinistro di Danic. Scampato il pericolo, il Monaco trova il pareggio al primo vero affondo: Almamy Touré dalla destra crossa a centro area un pallone perfetto per Bernardo Silva che con una girata di testa supera Leca firmando il suo sesto gol stagionale in Ligue 1. Da questo momento inizia un'altra partita e la squadra di Jardim stringe d'assedio il Bastia. Fioccano le occasioni da gol ma i corsi si salvano grazie a un pizzico di fortuna, all'insolita imprecisione di Falcao e alle parate di Leca. Allo stadio Armand Cesari finisce 1-1 e domenica il Psg, impegnato al Parco dei Principi contro il Tolosa, avrà la ghiotta occasione di portarsi a -1 dal Monaco: la Ligue 1 è più aperta che mai.