Ligue 1 - Il Monaco non rallenta: Metz al tappeto

21 gennaio 2018

Ha vita facile il Monaco contro il Metz nel 3-1 che riporta la squadra di Jardim al terzo posto. Il fanalino di coda rallenta nella scalata per la salvezza sotto i colpi di Jorge (47'), Ghezzal (67') e Rony Lopes (81'). Niane (72') illude i suoi già in dieci per l'espulsione di Kawashima. Nella 22ª giornata di Ligue1 passa di misura il Nizza, a cui basta una punizione di Cyprien (22') per superare il Saint Etienne.

Il Monaco riparte dopo due pareggi consecutivi e lo fa tra le mura sicure del Louis II dove fino ad ora in campionato ha vinto solo il Psg. Il Metz cade mettendo fine a una serie di risultati positivi partita a inizio dicembre, ma il fanalino di coda ha dimostrato di essere in un ottimo periodo di forma riuscendo a rallentare il gioco del Monaco fino al termine del primo tempo. Solo quando le squadre stanno per rientrare negli spogliatoi la partita accelera e Rivierez prova a sorprendere Subasic con una conclusione da fuori area controllata dal portiere. Un minuto più tardi cambia la storia del match con Joao Moutinho che lancia Falcao, il colombiano ha tempo per controllare e concludere a colpo sicuro trovando, però, la pronta risposta di Kawashima. Il pallone termina fuori area dove Jorge calcia di prima intenzione depositando il pallone nell'angolo opposto. Al 47' il Monaco mette la freccia, ma la vera ipoteca sulla vittoria arriva a inizio ripresa con il fallo di Kawashima su Diakhaby lanciato a rete: l'arbitro mostra il rosso al portiere e per la squadra di Jardim il resto della partita prosegue sul velluto. Al 67' Ghezzal si inventa uno splendido tiro a giro di sinistro firmando il raddoppio, ma la difesa forse ha già la testa negli spogliatoi quando al 73' lascia Niane saltare indisturbato su calcio d'angolo per il gol che sembra poter riaprire i giochi. L'illusione dura poco perché all'81' Fabinho serve un pallone da spingere solo in rete a Rony Lopes che pochi minuti dopo sfiora anche il poker con un sinistro a giro.



Prosegue anche la marcia del Nizza, che nella gara delle 15 si impone sul Saint Etienne al termine di una gara equilibrata. È bastato un acuto di Cyprien su calcio piazzato per portare a otto la serie di risultati utili consecutivi e volare a 34 punti in classifica. I rossoneri vendicano la sconfitta dell'andata nel primo turno di campionato e continuano la marcia per l'Europa.