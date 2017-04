Ligue 1: il Monaco avvisa la Juve, Tolosa ribaltato

29 aprile 2017

Il Monaco non si ferma più, stende 3-1 il Tolosa in rimonta nella 35esima giornata di Ligue 1 e lancia un segnale alla Juventus, prossima avversaria nelle semifinali di Champions. Al Louis II i ragazzi di Jardim vanno sotto a inizio ripresa per un gol di Toivonen ma reagiscono con rabbia e ribaltano il risultato grazie alle reti di Glik, Mbappé e Lemar . I monegaschi restano soli in vetta alla classifica con 83 punti, +3 sul Psg a parità di gare.

Un'occasione per parte nel primo tempo del Louis II: al 6' il Monaco va vicino al gol con Falcao che viene anticipato all'ultimo istante da Lafont su cross di Mendy. Quattro minuti dopo è invece il Tolosa a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Delort che termina di un soffio a lato. A inizio ripresa doccia gelata per il Monaco: Toivonen approfitta del pasticcio clamoroso di Jemerson per mettere dentro a porta vuota. Il vantaggio del Tolosa dura solo 3 minuti. Al 49' Glik pareggia i conti con un colpo di testa su azione d'angolo. A portare in vantaggio i monegaschi è invece il solito Mbappé che infila un colpevole Lafont sul primo palo. A calare il tris ci pensa Lemar che deve solo appoggiare in rete il perfetto traversone di Dirar. Nel finale va alla ricerca del gol anche Falcao ma al 77' colpisce in pieno il palo al termine di un'azione solitaria. Mbappé sfiora infine in un paio di occasioni la doppietta personale ma Lafont si riscatta parzialmente. Il Monaco vince, mantiene 3 lunghezze di vantaggio sul Psg a parità di gare disputate (34) e attende mercoledì la Juventus nel match d'andata delle semifinali di Champions League.