Ligue 1: il Monaco è campione di Francia dopo 17 anni

17 maggio 2017

Il Principato è in festa : il Monaco è campione di Francia per l'ottava volta nella sua storia. Alla squadra di Jardim serviva un punto e ne sono arrivati addirittura tre col 2-0 al Saint Etienne nel recupero della 31esima giornata di Ligue 1: decisivi i gol del baby fenomeno Mbappè in avvio e di Germain nel finale. I tifosi dello stadio Louis II possono esultare per la prima volta dal 2000: dopo 4 anni il Paris Saint Germain deve abdicare.

Allo stadio Louis II il Monaco scende in campo nel recupero della 31esima giornata di Ligue 1 contro il Saint Etienne per prendere quel punto (+3 sul PSG a 90' dalla fine del campionato) che gli manca per festeggiare il titolo, il primo dal 2000 e l'ottavo della sua storia. La squadra di Jardim punta sulla formazione tipo, con la coppia Falcao-Mbappè in avanti: proprio il baby attaccante sfiora il vantaggio al 18' facendosi ipnotizzare dal portiere Ruffier. Un minuto dopo però Mbappè si fa perdonare col gol dell'1-0: palla recuperata in mezzo al campo, verticalizzazione nello spazio di Falcao per il 18enne che scarta Ruffier e insacca col mancino. Sono 15 gol in campionato per lui (solo 16 gare da titolare) che ne fanno il più giovane giocatore (18 anni e 147 giorni) a segnare 15 gol nei 5 principali campionati europei in questo secolo.



Nella ripresa il Monaco sfiora il raddoppio con Falcao e poco dopo, al 55', Subasic deve impegnarsi per dire di no a Nordin, vicino al pari. La gara scorre senza sussulti e si entra nel quarto d'ora finale, con Jardim che lancia Germain e si copre inserendo Raggi al posto di Mbappè. Al 93', a gara praticamente finita, i monegaschi trovano il definitivo 2-0 con Germain che conclude a due passi dalla porta una splendida ripartenza di Lemar sulla sinistra. Al fischio finale può esplodere la festa del Monaco, per la prima volta dal 2000 sul trono di Francia: il +6 sul Paris Saint Germain ad un turno dalla fine della Ligue 1 sancisce la fine del dominio parigino dopo 4 anni.