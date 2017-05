Ligue 1: il Marsiglia batte il Nizza e vede l'Europa

7 maggio 2017

Il derby della Costa Azzurra va al Marsiglia, il Nizza si arrende per 2-1. In classifica la squadra di Garcia sale al quinto posto a quota 58 punti, scavalcando il Bordeaux e conquistando momentaneamente l'ultimo posto utile per l'Europa League. Battuta d'arresto per i rossoneri che restano saldi al terzo posto ma vedono ridursi drasticamente le possibilità di agganciare il secondo posto occupato dal Psg (83 punti, +6).



Nelle altre partite di giornata, il Lione supera il Nantes 3-2 al termine di una sfida emozionante che permette all'Olympique di blindare il quarto posto in classifica. La squadra di Bruno Génésio sale a quota 66 punti, più 7 sul Bordeaux che insegue in quinta posizione. Al Parc Olympique Lyonnais sono gli ospiti a passare in vantaggio con una rete di Rongier al 20esimo del primo tempo. Il Lione non si scompone e al 65esimo trova la rete del pareggio con il calcio di rigore di Fekir. Passano solo cinque minuti ed è Cornet a siglare il gol del 2-1 che ribalta il risultato.



Il Nantes si getta in attacco alla ricerca del pareggio che, puntuale, arriva con Gillet al 75esimo minuto. A chiudere i conti è ancora una volta Cornet che segna la propria doppietta personale e permette ai padroni di casa di conquistare 3 punti preziosi in ottica Europa League. Vittoria casalinga anche per il Rennes che piega 1-0 il Montpellier con una rete di Mubele all'80esimo minuto. Grazie a questo successo i rossoneri salgono al decimo posto in classifica, agganciando il Guingamp a quota 47 a -1 dal Rennes.