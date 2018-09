Ligue 1, il Lione si salva a Caen: 2-2 nel finale

15/09/2018

Inizio di partita a mille all’ora da entrambe le parti. Scatenato Fekir nei primi minuti, con un gol annullato e altre situazioni pericolose create. Si fa valere però anche l’altro centravanti, Beauvue, che sfiora a sua volta la rete. Capovolgimenti di fronte continui per tutto il primo tempo, finché, al 45’, Fekir decide di sparigliare le carte con una punizione magistrale. A questo punto sembra che il Lione possa gestire agevolmente la partita. Errore, perché in avvio di ripresa il Caen ci crede e si guadagna un rigore, ben trasformato da Beauvue. Padroni di casa che rimangono, però, in dieci uomini subito dopo, per l’espulsione diretta di Dijku.



Il Lione cinge d’assedio l’area avversaria per tornare in vantaggio. Aouar, Traorè e Terrier, in sequenza, sfiorano il gol del 2-1 senza trovarlo, anche per l’opposizione dell’estremo difensore del Caen, Samba. Nel momento più difficile, a sorpresa, il 2-1 lo segna il Caen, con Oniangue che colpisce in mischia su calcio di punizione. Reazione rabbiosa nel finale per il Lione, che dopo aver sciupato un paio di buone occasioni trova alla fine almeno il 2-2 con un’azione personale di Mendy. Negli ultimissimi istanti, il Caen rimane anche in nove uomini per l’espulsione di Sankoh, colpevole di una testata a un avversario sfuggita all’arbitro ma sanzionata tramite il Var. Il punteggio, però, non cambia più. Occasione persa per la squadra di Genesio, che continua nel suo avvio di stagione altalenante.