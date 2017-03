Ligue 1: il Lione si salva, a Bordeaux è 1-1

3 marzo 2017

Prezioso pareggio del Lione che, in una sorta di spareggio per l'Europa, pareggia 1-1 a Bordeaux nell'anticipo della 28esima giornata di Ligue 1 e consolida il quarto posto in classifica conservando quattro punti di vantaggio sui girondini. Colpita al 16' da un gol di Vada la squadra di Genesio, prossima avversaria della Roma negli ottavi di finale di Europa League, riporta il risultato in parità al 79' grazie a una rete di Mammana .

Un tempo per parte e pareggio sostanzialmente giusto al Matmut Atlantique tra Bordeaux e Lione: risultato che va conferma l'ottimo stato di salute delle due squadre ma che fa felice soprattutto la formazione di Genesio, capace di respingere l'assalto dei girondini al quarto posto in classifica. E' proprio la squadra di Gourvennec, decisamente più intraprendente nel primo tempo, a sbloccare il risultato a 16': lancio in profondità di Kamano per Vada che prende la mira e con un diagonale di sinistro a incrociare manda la palla nell'angolino basso. Il Bordeaux sembra in pieno controllo ma nella seconda frazione commette l'errore di arretrare troppo il baricentro. Il Lione ci crede e al 79' trova il meritato pareggio: punizione dalla destra battuta da Valbuena, pallone teso a centro area e imperioso stacco vincente di Mammana che sigla l'1-1 finale.