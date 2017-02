Ligue 1: il Guingamp sgambetta il Lione

11 febbraio 2017

Il Lione non riesce a trovare continuità in campionato, perde 2-1 sul campo del Guingamp nella 25esima giornata di Ligue 1 e incappa nel terzo stop nelle ultime quattro partite. La squadra di Genesio passa in vantaggio al 10' col solito Lacazette ma attorno alla mezz'ora incassa due reti in quattro minuti: Diallo pareggia, poi Benezet realizza il gol del 2-1. Non basta l'innesto di Depay nella ripresa per raddrizzare l'incontro.

GUINGAMP-LIONE 2-1

Il Guingamp prova a rilanciarsi per un posto in Europa battendo 2-1 il Lione, al momento quarto con 40 punti in zona Europa League. Dopo tre sconfitte di fila i rossoneri si rialzano con uno sgambetto ad una big come la formazione di Genesio, al terzo stop nelle ultime quattro uscite in campionato. E' il Lione a passare in vantaggio al 10' con un gran destro da dentro l'area di Lacazette ma intorno alla mezz'ora il Guingamp ribalta la gara. Al 30' Diallo si inserisce sul secondo palo e incorna in rete sul cross di Benezet; poco dopo, al 34', lo stesso Benezet firma il 2-1. Nella ripresa il Lione si gioca la carta Depay ma nemmeno l'ex giocatore del Manchester United riesce a ribaltare l'incontro.