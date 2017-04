Ligue 1: harakiri Lione, il Rennes strappa l'1-1 in dieci

2 aprile 2017

Frenata del Lione che al Roazhon Park non va oltre l'1-1 contro un Rennes costretto a giocare quasi tutta la partita in dieci uomini per l'espulsione di Bensebaini dopo soli cinque minuti dal calcio d'inizio. La squadra di Genesio sbaglia un rigore con Lacazette, poi a inizio ripresa riesce a sbloccare il risultato con un guizzo di Cornet. Ma il Rennes non si arrende e nel finale trova la rete del meritato pareggio con Mubele.

RENNES-LIONE 1-1

La partita si accende subito al Roazhon Park e dopo quattro minuti il Lione ha l'occasionissima per passare in vantaggio: in piena area Bensebaini respinge con una mano una conclusione di Darder e per l'arbitro è rigore e cartellino rosso per il difensore del Rennes che, curiosamente, era stato espulso anche nel match d'andata a Parc OL. Sul dischetto si presenta Lacazette, ma la sua conclusione viene intuita da Costil che si tuffa sulla sua destra e si salva con l'aiuto del palo. Il Rennes riesce ad arrivare fino all'intervallo sullo 0-0 senza correre grossi rischi ma a inizio ripresa il Lione passa: Valbuena apre sulla sinistra per Morel che mette in mezzo un traversone basso sul quale interviene Cornet che insacca anticipando tutti sul primo palo.



I padroni di casa vanno in tilt e la squadra di Genesio potrebbe subito raddoppiare, ma Cornet e Tolisso sprecano. Al 67' ecco la prima avvisaglia per il Lione con Sio che, lasciato completamente solo di battere a rete col sinistro in piena area, sfiora il palo. E all'82' il Rennes pareggia con Mubele che, dopo essersi liberato di Morel con una finta, fulmina Lopes con un potente rasoterra di sinistro festeggiando il suo primo gol in Ligue 1. L'Olympique accusa il colpo e tre minuti dopo Prcic ha sul piede la palla del clamoroso successo del Rennes, ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete. Finisce 1-1 e per il Lione sono due punti persi.