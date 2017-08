Ligue 1: goleada del PSG con doppietta di Neymar

20 agosto 2017

In una gara apparentemente semplice per il PSG a segnare il primo gol è invece il Tolosa con Gardel che, al 18', viene pescato solo in area da Kevin Amian. La risposta del Paris non si fa attendere con Neymar e Rabiot a guidare la carica. Il gol del momentaneo pareggio infatti lo realizza al 31' proprio il brasiliano sfruttando una ribattuta di Lafont su tiro del francese. Neymar che ha poi festeggiato con la stessa esultanza di Matuidi presente in tribuna. Una dedica speciale per il nuovo acquisto della Juve che è anche sceso in campo per salutare i suoi ex tifosi ed è stato premiato da Maxwell. Al 35' le parti si invertono ed è l'ex barcellona a servire a Rabiot l'assist per il 2-1.



Nel resto della gara succede poco o nulla fino al '69 quando Verratti riceve il secondo giallo finendo ante tempore la sua partita. Il Tolosa torna a crederci ma è invece Cavani al '75 a trasformare in gol un calcio di rigore. La rete dell'uruguaiano non affossa le speranze degli ospiti che 4' minuti dopo riescono nell'impresa di segnare il 3-2 grazie a un'incornata di Jullien su corner di Jean. Da qui in poi c'è solo il PSG in campo, con il Tolosa costretto a capitolare sotto le bordate parigine. La prima cannonata la spara Pastore che, servito da Di Maria, riesce a togliere le ragnatele dal sette mentre temporaneo 5-2 lo realizza Kurzawa, in volo d'angelo su cross di Neymar da calcio d'angolo. Ed è proprio il brasiliano a siglare il definitivo 6-2 con una grandissima azione personale a tempo ormai scaduto: dopo aver superato tre avversari, l'ex Barcellona riesce ad incrociare il tiro col sinistro freddando il portiere avversario. Una vittoria importante che lascia il PSG a punteggio pieno dopo le vittorie con Amiens e Guingamp.