Ligue 1: Glik regala il successo al Monaco

4 agosto 2017

Esordio con brivido per il Monaco in Ligue 1. Al debutto, i campioni di Francia superano 3-2 in casa il Tolosa e ottengono la prima vittoria in campionato. Avvio complicato per gli uomini di Jardim, con gli ospiti in vantaggio al 6' grazie a Machach. Il pareggio arriva al 28' con un colpo di testa di Jemerson. Nella ripresa, Tolosa ancora avanti con Delort: ci pensano Falcao al 58' e Glik al 70' a regalare il successo ai monegaschi.