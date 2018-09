Ligue 1: Germain allo scadere lancia il Marsiglia, Monaco ko

02/09/2018

Monaco-Marsiglia 2-3

Chiude la quarta giornata di Ligue 1 il “Derby del Mediterraneo” tra Monaco e Marsiglia. Entrambe vengono da un inizio di stagione non proprio esaltante, avendo ottenuto lo stesso record nelle prime tre partite (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta). Jardim si affida al 4-2-3-1 con Falcao unica punta e l’ex Torino Barreca sulla corsia di sinistra. Panchina iniziale per il baby Pellegri fresco di convocazione in Nazionale. Garcia risponde con il 4-2-3-1 e lancia titolare l’ex Roma Strootman. Per vedere un’azione degna di nota bisogna aspettare il 38’ con l’incornata di Mitroglou che termina di poco alto. È proprio il numero 11 ospite a portare in vantaggio i suoi al 46’ con un colpo di testa nell’angolino in basso a destra sul cross preciso di Payet. Ma nella ripresa, pronti e via è il Monaco trova il pari: al 48’, infatti, Tielemans sfrutta al meglio la respinta quasi sulla linea di Rami, e a porta vuota insacca. Passano pochi minuti, e questa volta è Falcao, al 53’, a trovare il gol con una conclusione sotto porta. Al 74’ il neo entrato Thauvin, servito da Sakai, segna il 2-2. Quando la gara sembra destinata al pareggio, Germain, appena entrato e grande ex di giornata, trova di testa la rete del successo proprio al 90’. Inutile l’assalto finale del Monaco, nonostante l’ingresso in campo di Pellegri.



Saint-Etienne-Amiens 0-0

Finisce 0-0 il primo match domenicale quarta giornata di Ligue 1, tra Saint-Etienne e Amiens. A essere più pericolosi sono gli ospiti, che sfiorano il vantaggio al 22’ con Konate e poi vanno vicini al gol vittoria per due volte nel finale, prima con Otero al 84’e poi con El Hajjam in pieno recupero. I biancoverdi hanno invece di che recriminare per la rete annullata per offside al 44’ a Khazri e per il calcio di rigore prima concesso al 24’ e poi revocato dal VAR. I padroni di casa raggiungono così quota 6 punti in classifica, mentre gli ospiti si portano a 4.



Rennes-Bordeaux 2-0

Tutto facile per il Rennes, che in casa propria, supera agevolate un Bordeaux che non riesce a dare continuità ai risultati di Europa League anche in campionato. La gara si sblocca quasi subito, già al 12’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Andrè stacca al momento giusto, e di testa insacca sotto la traversa. Passano appena quattro minuti, e il Rennes trova il raddoppio, nuovamente su calcio d’angolo, ma questa volta è Bensebaini ha gonfiare la rete avversaria. Al 20’ Bourigeaud ci prova dalla distanza con una conclusione insidiosa, ma Costil non si lascia sorprendere. Nei minuti di recupero del primo tempo si fanno vedere anche gli ospiti, con Kalu che da buona posizione non trova la porta. Nella ripresa al 74’ Siliki calcia dalla distanza ma trova la risposta di Costil. All’86’ l’unica vera azione pericolosa degli ospiti, ma la conclusione di Sankharè si infrange sul palo. Il Rennes vola al quarto posto, il Bordeaux è già penultimo insieme all’Angers.